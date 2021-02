Guido Weijers wil meer nu hij eindelijk voor publiek aan het optreden is

Guido Weijers, hartstochtelijk toegejuicht (foto: ANP). Het publiek kijkt gespannen uit naar de opkomst van Guido Weijers (foto: Saskia van Heijster). Volgende Vorige vergroot 1/2 Guido Weijers, hartstochtelijk toegejuicht (foto: ANP).

Eindelijk, na anderhalf jaar, heeft Guido Weijers weer voor een publiek gestaan. Om drie uur zaterdagmiddag begon in het Beatrixtheater in Utrecht zijn proefvoorstelling waarmee de cabaretier uit Breda hoopte aan te tonen dat voorstellingen in een theater met honderden toeschouwers mogelijk zijn.

Verantwoord vuurwerk, muziek van Queen (The Show Must Go On) en een staande ovatie van een dolenthousiaste menigte. De sfeer zat er direct in. De opkomst van Weijers bezorgde de vijfhonderd uitverkorenen in de zaal kippenvel en ook de 'showmaster' zelf was zichtbaar onder de indruk.

Het publiek zag het helemaal zitten (foto: Saskia van Heijster). vergroot

Het gaat om een coronaproef versie van zijn Masterclass Geluk waarop Weijers zelf lang heeft aangedrongen en waarvoor hij enige tijd geleden toestemming kreeg. Coronaminister Hugo de Jonge was er om de geboren Boxmerenaar een hart onder de riem te steken en om van te voren met hem te praten over een vervolg bij een geslaagd verloop. "We verwachten wel dat je het dan in het beleid doorvoert, vertelde ik hem", aldus Weijers vóór aanvang.

'Overheid is geen fan van dit project'

Als besmettingen uitblijven, moet het volgens hem vaker mogelijk zijn. "Daarover knikte de minister natuurlijk gedwee ja, maar we hebben afgelopen jaar vaker hoop gehad die niet is uitgekomen. Maar bij succes willen wij meer", vertelde Weijers in Graat en de Laat, het radioprogramma van Omroep Brabant.

Toch heeft de cabaretier er wel vertrouwen in. "De overheid is geen fan van dit project, maar heeft wel geholpen met het op touw zetten. Er zit veel geld en voorbereiding in. Ze kunnen een positief resultaat vanmiddag niet negeren." Het duurt overigens een maand of twee voordat hierover iets duidelijk wordt, onder meer de Breda University of Applied Sciences (de voormalige NHTV) is hierbij betrokken.

Schouder aan schouder

De bezoekers zijn eerder in de week getest op het coronavirus. Alle mensen die een negatieve uitslag kregen, waren welkom in 'het Beatrix'. Voordat ze de zaal in mochten, werden ze nogmaals getest. De hal van het theater leek wel een medisch centrum. Het publiek had het er graag voor over. Voor zichzelf, "maar ook", zo zei een oudere bezoekster, "voor de jeugd. Die is hier zo aan toe, die heeft dit zo nodig." En een ander: "Zeg nu zelf, dit is toch veel leuker." Weer iemand anders kan er niet over uit: "Vijfhonderd man bij elkaar. Dat is zo lang geleden."

Na de laatste onderzoeken werden de toeschouwers over drie delen van het theater (bubbels) verdeeld. "Bij de helft van het publiek zitten twee stoelen tussen de bezoekers en bij de andere helft staat men schouder aan schouder", legt Weijers uit. "Het merendeel mag zelfs zijn mondkapje afdoen." Eén deel van de toeschouwers mag in de pauze een versnapering halen; de andere aanwezigen krijgen wat lekkers op de plaats waar ze zitten. Overigens moeten alle toeschouwers zich vijf dagen na het optreden weer laten testen.

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat Weijers voor een publiek van vijfhonderd man heeft gestaan. Daarom stond hij te popelen voor aanvang van zijn optreden in het Utrechtse Beatrix Theater. "Fijn dat we eindelijk weer een theater hebben dat als normaal voelt."

Bijna ouderwets druk - maar met mondkapjes - in het Utrechtse theater (foto: Saskia van Heijster). vergroot

