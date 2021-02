Het is echt lente: ‘De eerste lammetjes zijn geboren’

Lekker warm weer, het zonnetje in je gezicht en de eerste geboren lammetjes: het lijkt wel lente! Zaterdagmorgen zijn bij De Schaapskooi in Schijndel de eerste lammetjes van het jaar geboren. De twee lammetjes, twee meisjes, maken het goed en lopen al rond de apetrotse moeder.

In alle vroegte stapt Jan Berkers, vrijwilliger bij De Schaapskooi, op zijn fiets om de schapen te gaan voederen. “Ik ben eerst gaan kijken hoe het was bij de schapen buiten. Het was allemaal mooi rustig. Toen ik mezelf omdraaide om weer naar binnen te gaan zag ik opeens een klein lammetje. Ik heb vervolgens meteen Rob Smits, de schaapsherder, gebeld om assistentie. Vrij snel na dat gesprek kwam het tweede lammetje op de wereld.”