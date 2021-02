Wielrenner uit Schijndel (77) botst op vrachtwagen in Veghel en overleeft ongeluk niet

Wachten op privacy instellingen... Een traumahelikopter, de politie en de ambulance waren ter plekke (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Wielrenner botst op vrachtwagen in Veghel en overleeft ongeluk niet

Een wielrenner is zaterdagmiddag in Veghel op een stilstaande vrachtwagen gebotst. Hij is volgens de politie ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Het ongeluk gebeurde rond tien voor drie op de plek waar de Beukelszweg en de Stirlingweg samenkomen. Het slachtoffer is 77 en komt uit Schijndel.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het kan zijn, zo vertelt een woordvoerder van de politie, dat de fietser de vrachtwagen niet heeft gezien. Maar het wordt ook niet uitgesloten dat het slachtoffer onwel was geworden voordat hij in botsing kwam met het voertuig.

Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. De Beukelszweg moest volledig worden afgesloten.

De hulpdiensten zijn ter plekke (foto: Sander van Gils / SQ Vision). vergroot

