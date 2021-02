Joris van Gool sprint naar Nederlandse indoortitel, maar wil vooral toeslaan op de Olympische Spelen

Joris van Gool snelt naar de titel (foto: Orange Pictures). vergroot

Een verrassing was het niet, maar hij deed het toch maar weer. Joris van Gool heeft zaterdag zijn Nederlandse indoortitel op de 60 meter geprolongeerd. De Rijenaar was in het Omnisport van Apeldoorn verreweg de snelste in de finale. "If you can dream it, you can do it", is niet voor niets zijn parool.

Van Gool klokte een tijd van 6,62 seconden. Dat was net iets boven zijn Nederlands record van 6,58, dat hij eerder deze winter liep in de Duitse stad Dortmund. Christopher Garia veroverde het zilver met 6,71; Keitharo Oosterwolde behaalde het brons met 6,81.

De 22-jarige Van Gool sprak na afloop van een ‘nette race’. De Rijenaar: "Ik had gehoopt op meer tegenstand. Toen ik mijn Nederlands record liep, zat de nummer twee naast mij en dan voelt iemand zo dichtbij, dat er vanzelf een soort survivalelement meespeelt. Nu was ik minder agressief, maar mijn laatste meters waren wel heel goed."

Weer medaile tijdens EK?

Van Gool mikt tijdens de EK indoor, over twee weken in Polen, opnieuw op een medaille. Twee jaar geleden verraste hij tijdens datzelfde toernooi, maar toen in Glasgow, met brons.

"Doel is sneller te zijn dan de rest en we zullen zien welke tijd nodig is. Ik denk zelf dat ik met minstens een 6,60 redelijk safe zit. En daarna richten we ons op het buitenseizoen. Ik heb deze winter weer bijgeleerd en ben nieuwsgierig naar de vorm op de 100 meter. Het grote doel is de Olympische Spelen in Tokio", aldus Van Gool.

