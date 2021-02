Met een ijsje de corona-ellende vergeten: 'Het lijkt wel vakantie'

Wachten op privacy instellingen... Eigenaar Giorgio met Martina bij de bekende La Toscana ijscowagen (foto: Lola Zopfi). Een flinke rij voor de ijscowagen van Giorgio (foto: Lola Zopfi). Volgende Vorige vergroot 1/3 Een drukke dag voor ijsverkoper Giorgio Ferrari.

"Het lijkt wel vakantie", zegt een wandelaar in de Genneper Parken in Eindhoven. De vrouw heeft net een ijsje gekocht bij de ijscowagen van Giorgio Ferrari. Hij doet met dit mooie weer goede zaken. Zo goed, dat er een flinke rij is ontstaan voor de ijscowagen.

Lola Zopfi Geschreven door

Ferrari is zondag al om zes uur opgestaan om al zijn ijscowagens klaar te maken voor deze mooie lentedag. Hij krijgt hulp van Martina Ori. Ze staat te puffen in het wagentje, want daar is de temperatuur inmiddels behoorlijk opgelopen. Maar dat maakt haar niks uit. "Het is zo leuk om te zien dat iedereen nu buiten is", vertelt Ori, terwijl ze behendig een nieuw bolletje op een hoorntje schept. "De mensen zijn vrolijk en maken een praatje met elkaar."

Die vrolijkheid is goed te zien in de Genneper Parken. Overal zijn wandelaars, fietsers en spelende kinderen. Af en toe rijdt er een auto van handhaving voorbij. Maar de meeste mensen zijn de coronacrisis eventjes vergeten. "Ik kan iedereen zo blij maken met een bolletje ijs", vertelt Ori. "Het is een hele mooie dag vandaag en het is heel druk. We zitten nog steeds in de winter dus dit hadden we niet verwacht. Iedereen staat te popelen om een ijsje te kopen."

Wel wordt het steeds drukker in het park. Ook in andere recreatiegebieden in Brabant komen meer mensen samen.

