Lente: Topdrukte bij ijssalons en in Brabantse parken

Twee weken geleden bleven we nog binnen vanwege de sneeuw, maar inmiddels zorgt het lentezonnetje voor een heel ander straatbeeld. Bij ijsverkopers was het zondag topdrukte. Overal stonden lange rijen.

In de bossen was het rustig, maar onder meer in het Spoorpark Tilburg, de Genneper Parken, het Henri Dunantpark en het Stadswandelpark Eindhoven en het Stadspark Valkenberg in Breda kwamen mensen massaal samen om op picknickkleedjes van de zon te genieten.