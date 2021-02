Bok overlijdt nadat mensen ongeschikt voedsel over het hek dierenpark gooien

Foto: Dierenpark Prins Hendrik. vergroot

Een bok die tijdelijk in Dierenpark Prins Hendrik in Den Bosch woonde, is overleden. Mensen zouden voedsel over het hek hebben gegooid dat niet geschikt was voor het dier. De beheerder is verdrietig, maar ook boos. 'Gooi het eten niet over het hek heen.'

Malini Witlox Geschreven door

Op de verschillende hekken bij het dierenpark staat al dat er niet gevoerd mag worden. De dieren krijgen namelijk eten dat speciaal op hun wensen is afgestemd.

In januari plaatste het park al een bericht op Facebook. "Nog erger dan plastic en ander zwerfvuil opruimen is al het groenafval opruimen wat over de hekken wordt gegooid! Op de hekken staat dat er liever niet gevoerd mag worden maar als je dat dan toch persé wel wilt doen, voer dan geen sinaasappelschillen of bananenschillen," luidde het boze bericht toen.

Ongezond

"En gooi het dan niet over het hek maar voer ze. Eten ze het niet, neem het dan mee naar huis en gooi het in de groenbak waar het hoort. Scheelt de vrijwilligers een boel opruimwerk en nog belangrijker, zo blijven de dieren gezond!"

Toch bleven bezoekers eten dat niet geschikt was over het hek heen gooien. Dat kostte deze week een bok het leven. "De bok is overleden aan voedsel wat over het hek is gegooid. Dit is heel erg verdrietig maar ik word er ook boos om. Ik hoop dat iedereen dit bericht kan delen en dat iedereen dan ook ophoudt met voedsel over het hek gooien," doet de dierenverzorger nogmaals een oproep.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.