Weerrecords stapelen zich op, het mooie weer houdt de hele week aan

Het zal niemand ontgaan zijn: Het is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Zondag sneuvelde er een temperatuurrecord en ook deze maandag gaat het dagrecord eraan. "Daarvoor moet het in Brabant 15,1 graden worden. Dat halen we voor het middaguur al."

Weerplaza-meteoroloog Wouter van Bernebeek laat er maandagochtend in Wakker! op Omroep Brabant radio geen enkele twijfel over bestaan, ook maandag gaat als recorddag de boeken in. "Het wordt heel zacht weer, 17 of 18 graden. In het zuidoosten van de provincie wordt het lokaal zelfs 19 graden."

Een strakblauwe lucht is er maandagochtend. "We zien een melkachtige waas. Dat is het Saharastof waarover we al een tijdje praten. Dat wordt in de loop van de dag steeds meer." Saharastof zorgt er onder meer voor dat we een knalrode zon zien bij zonsopkomst en zonsondergang. "Maar het heeft niet veel invloed op de temperatuur."

In de loop van de week verbreken we mogelijk nog meer records. "Dinsdag is het nog twijfelachtig, maar voor woensdag lijkt het er wel op. Het is in ieder geval mooi lenteweer met bijna geen regen. Vooral woensdag wordt het zonnig."

"Het blijft zacht voor de tijd van het jaar."

Vanaf vrijdag kunnen we volgens de meteoroloog weer regen verwachten. "De wind draait dan naar het westen, dus de kans op een bui neemt toe. De temperatuur gaat dan een beetje omlaag. Maar het blijft zacht voor de tijd van het jaar."

