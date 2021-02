Bewoner grijpt inbreker bij de kladden, maar moet hem laten gaan na klap in zijn gezicht

De politie zocht in de buurt nog naar de daders (foto: Politie.nl). vergroot

De bewoner van een huis aan de Tilburgseweg in Oisterwijk greep zondagavond een inbreker bij de kladden. Hij moest zijn actie bekopen met een flinke klap in zijn gezicht. De inbreker wist vervolgens te ontkomen, mét een laptop die hij had buitgemaakt.

Sandra Kagie Geschreven door

De inbreker kreeg zondagavond hulp van in elk geval één handlanger die op straat op hem stond te wachten. De twee vluchtten in de richting van het centrum. De politie zocht in de buurt nog naar hen. Dit zonder resultaat.

Rond halfelf zondagavond hoorden de bewoners geluiden aan de voorkant van hun huis. Toen een van hen boven een kijkje nam, zag hij een inbreker in het raam van de slaapkamer zitten. Hij greep hem vast. De inbreker sloeg hem met zijn vuist in zijn gezicht, waarop de bewoner de indringer losliet.

Sprong naar beneden

De inbreker sprong naar beneden, de voortuin in. Samen met in elk geval één handlanger nam hij vervolgens de benen.

De bewoner heeft de dader volgens de politie niet duidelijk kunnen zien. Het zou gaan om een jongeman die een lichtgrijs vest met een capuchon aan had. Op straat stond volgens de politie een tweede jongeman te wachten.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.