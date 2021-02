Politie lost waarschuwingsschot na 'dollemansrit'

Archieffoto: Niels Penninkhof vergroot

Een automobilist is maandagochtend aangehouden na een wilde achtervolging door het centrum van Eindhoven. Bij de arrestatie is een waarschuwingsschot gelost door een agent. De gebeurde in de Deflectiespoelstraat. De verdachte zit vast voor verhoor.

De bestuurder sloeg bij het zien van de politie meteen op de vlucht. Agenten zetten de achtervolging in. Volgens een politiewoordvoerder was het een dollemansrit waarbij fietsers opzij moesten springen en de vluchtauto ook nog een paal raakte.

In de Deflectiespoelstraat stapte de man uit zijn auto en vluchtte te voet verder. Na een waarschuwingsschot gaf hij zich over.

De politie zoekt nog getuigen van het voorval.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.