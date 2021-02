Golden retriever ernstig gewond na aanval door vier windhonden

De golden retriever werd aangevallen op de Schoutse Vennen in Nuenen (beeld: Google Maps). vergroot

Een golden retriever is zaterdag in Nuenen aangevallen door vier windhonden. De golden retriever is hierbij volgens een wijkagent ernstig gewond geraakt.

Sandra Kagie Geschreven door

De aanval gebeurde zaterdag rond het middaguur aan de Schoutse Vennen in Nuenen, zo laat de wijkagent maandagmiddag weten.

De eigenaar van de windhonden ging er na de aanval met zijn honden vandoor in een witte auto, mogelijk een Volkswagen caddy. De politie is op zoek naar hem en vraagt mensen die meer weten zich te melden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.