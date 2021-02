Maja liet Mythos uit tijdens aanval: 'Dacht dat windhonden haar doodbeten'

“Ze bijten haar dood.” Dat was wat Maja uit Nuenen zaterdag dacht toen Mythos, de hond van haar zoon, aan de Schoutse Vennen werd aangevallen. Maja en haar partner lieten Mythos uit, zoals ze dat wel vaker doen. Maar dit keer liep alles anders, toen vier windhonden in de woorden van Maja 'als een dolle op Mythos afkwamen'.

Mythos, een bastaard van zeven die lijkt op een golden retriever, liep door de aanval meerdere fikse bijtwonden op. "Ze kermde en piepte", herinnert Maja zich. Inmiddels gaat het beter met haar, maar Maja noemt het ‘angstaanjagend’ wat er zaterdag gebeurde. “Op een gegeven moment hadden twee honden haar in haar hals vast. Ze bijten haar dood, dacht ik.”

Het ergste vindt ze het nog dat de eigenaar van de honden er na de aanval met de dieren vandoor ging. Zonder iets tegen haar en haar partner te zeggen. En zonder zich te bekommeren om Mythos. “Dat doe je toch niet? Je komt toch even kijken wat er aan de hand is?”, vraagt Maja zich nog altijd geschrokken af.

De man die bij de honden was, liet de vier honden lopen, terwijl hij zelf in zijn auto zat, vertelt Maja. Toen het mis ging, riep hij de honden wel. Maar dat had volgens haar weinig effect.