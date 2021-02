En daar ging weer een dagrecord, Eindhoven is de warmste

Foto: Ben Saanen vergroot

Nog niet eerder was het op 22 februari zo warm. Het is het warmst in Eindhoven deze maandag: tot nu toe 17,6 graden. Ook in Gilze-Rijen (16,6 graden), Woensdrecht (16,3 graden) en Volkel (16,2 graden) zijn de plaatselijke warmterecords verbroken.

Ista van Galen Geschreven door

Volgens Wouter van Bernebeek van Weerplaza zijn dit slechts tussenstanden: "In de loop van de dag komt er nog een graadje bij." Het vorige warmterecord op 22 februari in Eindhoven, Gilze-Rijen en Volkel was gevestigd in 1990. In Woensdrecht stond nog een record uit 2002 in de boeken.

"Dinsdag moet het warmer worden dan 16,2 graden."

Het warme weer zal ook nog wel even aanhouden. Het moet dan ook gek lopen, willen er niet meer weerrecords sneuvelen. "Dinsdag moet het in Gilze-Rijen warmer worden dan 16,2 graden. Dat gaan we wel halen." Woensdag staat het record iets scherper, vertelt de weerman. "Het record uit 1990 staat nu op 18,1 graden in Eindhoven. Maar zelfs dat is niet uitgesloten."

Vanaf vrijdag kunnen we weer lagere temperaturen en wat regen verwachten. De wind draait namelijk naar het westen. Maar het blijft zacht voor de tijd van het jaar.

