Jan is overspoeld met 'olifantenpaadjes' en beschreef er ruim 160 in een boek

Jan Verhagen uit Sint-Oedenrode deed een half jaar geleden een oproep voor zogenoemde olifantenpaadjes in Meierijstad. Je kent ze wel, paadjes die zijn ontstaan doordat mensen niet over de weg lopen, maar een kortere route kiezen, bijvoorbeeld door een bosje of over het gras. Hij kreeg ruim tweehonderd tips uit het hele land.

"Afwijkend gedrag boeit me. Vele mensen zijn wel eens wat rebels waardoor creatieve veranderingen ontstaan. Zo is dat ook met de olifantenpaadjes. Vaak zijn ze korter dan de oorspronkelijke weg en meestal ook veiliger", vertelt de eenenzeventig jarige Jan Verhagen. De mooiste paadjes in Meierijstad beschreef hij in een boek. Maar eerst heeft hij ze bewapend met trapje en meetapparatuur eigenhandig opgemeten. Fotograaf Frans Mabesoone maakte de foto's van de olifantenpaadjes.

"Deze locatie hebben we cum laude laten winnen"

Eerder deed hij, ondermeer op deze site, een oproep aan mensen om paadjes bij hem te melden. "Ik heb uit heel het land foto's en verhalen gekregen, echt leuk, maar ik wilde alleen paadje in Meierijstad in het boek." Met een grote glimlach vertelt hij: "Het mooiste verhaal kwam hier uit Veghel van Annemarie. Op deze plek zijn zes olifantenpaadjes bij een rotonde. Deze locatie hebben we cum laude laten winnen."

Rotonde met zes olifantenpaadjes vergroot

"Wat het verhaal bij deze zes paadjes extra bijzonder maakt, is dat Annemarie vertelde dat ze bij een overheidsinstantie werkte waar ze juist met een rapport bezig waren met de titel 'olifantenpaadjes'. Om ingewikkelde procedures makkelijker te maken voor de burger. Dat is leuk hè", zegt Jan.

Hij heeft honderd gebonden boekjes laten maken, maar er zijn er nog maar twaalf over. "Er liggen nog duizenden van dit soort paadjes in Nederland, maar ik ga weer iets anders verzinnen," vertelt Verhagen lachend, terwijl hij zijn trapje weer inklapt.

