Schietpartij Tilburg: 3 jaar cel geëist voor 23-jarige man die vijf keer schoot na ruzie

Een 23-jarige man die op 22 augustus 2020 betrokken zou zijn geweest bij een schietpartij in de Don Boscostraat in Tilburg, moet als het aan het OM ligt drie jaar de cel in. Bij de schietpartij raakte niemand gewond.

Getuigen hoorden die dag in augustus vijf schoten en waarschuwden de politie. Toen agenten aankwamen bij de Don Boscostraat, stonden daar tientallen geschrokken mensen op straat. Het duurde even voor helder was wat er was gebeurd. Uiteindelijk bleek dat er een ruzie was geweest tussen twee mensen, waarbij de verdachte had geschoten.

De 23-jarige man werd na de schietpartij in de buurt opgepakt, met het vuurwapen. Kort daarna meldde de tweede betrokkenen zich bij het afgezette gebied waar de schietpartij had plaatsgevonden. Ook die 25-jarige Tilburger werd aangehouden. Hij stond maandag niet terecht. Het is volgens het OM nog niet bekend of hij ook vervolgd wordt voor zijn rol bij de ruzie.

