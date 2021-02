Bezorger levert 200 kilo grondstoffen voor crystal meth en speed af bij appartement

In een appartementencomplex in Waalwijk heeft de politie maandagmiddag tweehonderd kilo aan grondstoffen voor crystal meth en speed onderschept. Een postbezorger kwam die spullen leveren. Twee mannen zijn aangehouden door een arrestatieteam.

Bekende

Een 62-jarige Waalwijker die de grondstoffen in ontvangst nam, is aangehouden. Hij is een bekende van de politie. In het appartement was ook een 48-jarige man uit Helmond aanwezig, ook hij is aangehouden.