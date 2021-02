Meubelzaken staan te springen om op afspraak open te gaan maar IKEA twijfelt

In deze fabriek van Evert Antonissen (24) worden tafels gemaakt (foto: Noël van Hooft) vergroot

Mogelijk mogen vanaf volgende week winkels weer open op afspraak. Een zege voor meubel-, keuken- en badkamerzaken, want click en collect werkt in deze sector helemaal niet. De situatie voor de woonwinkels is nijpend, alleen het naar de mensen toegaan zorgt nog voor een klein beetje omzet. En ook voor de fabrikanten van de meubels begint de tijd te dringen, als de winkels nu niet open gaan dreigen fabrieken stil te vallen.

De meubelzaken die wij vandaag spreken zijn dolgelukkig met het plan om op afspraak open te gaan. En ook De Mandemakers Groep, het bedrijf achter ruim tien keuken en badkamerzaken, staat te springen om weer klanten te ontvangen. De IKEA twijfelt echter of het op afspraak opengaan wel een realistische optie is.

"Als de overheid nadenkt, dan weten ze dat wij mensen veilig kunnen ontvangen.’’

Bij Piet Klerks in Waalwijk zien ze het juist al helemaal zitten. ‘’We gaan ervanuit dat we per verkoper een afspraak mogen maken. Net als bij de kapper eigenlijk’’, vertelt Robert Coppens. ‘’Wij hebben de ruimte. Als de overheid nadenkt, dan weten ze dat wij mensen veilig kunnen ontvangen.’’

Job Prijt heeft een meubelzaak van 4000 m2 op Meubelplein Ekkersrijt (foto: Noël van Hooft) vergroot

Job Prijt is eigenaar van meubelzaak Donjon in Son. Het liefst gaat hij weer helemaal open, maar op afspraak is een goede tussenoplossing. ‘’We hebben vierduizend vierkante meter showroom. Zo kunnen onze twintig medewerkers elk een klant ontvangen en is er nog genoeg ruimte.’’ Prijt ziet het weer helemaal zitten. ‘’Na een advies van een uur kunnen we dan ook weer echt die bank laten voelen. Hoe heerlijk is dat. En dat kan online niet.’’

De hele economie is ontwricht door de sluiting van alle winkels. Bij de toeleveranciers begint de klap nu te komen. Meubelzaken hebben te maken met een levertijd van bijvoorbeeld twaalf weken. Maar nu de winkels dicht zijn en er amper nog bestellingen binnenkomen, dreigen fabrieken stil te vallen.

Dat beginnen ze bij bij Table du Sud in Heeze inderdaad nu te merken. Evert Antonissen (24) is het bedrijf samen met zijn broer Teun in 2015 begonnen en ondertussen is het uitgeroeid tot een goedlopende fabriek met tachtig medewerkers.

Evert (24) en Teun (31) Antonissen begonnen in 2015 met het maken van tafels (foto archief Teun Antonissen) vergroot

‘’Wat wij merken is dat de omzet nu echt terug gaat lopen. De bestellingen van december worden nu weggewerkt en daarna zijn er nog amper tafels te maken’’, vertelt Evert. Voor een faillissement vreest hij niet, maar hij is wel bang dat ze straks leveranciers niet meer kunnen betalen. ‘’We hebben echt nu weer nieuwe bestellingen nodig.’’ De gedeeltelijke heropening ziet Evert dan ook als een lichtpuntje. ‘’We dachten dat de lockdown tot pasen zou duren.’’

Datzelfde beeld is er in Oss bij Meubitrend. ‘’De orderbinnenkomst voor de Nederlandse retailmarkt is vrijwel geheel opgedroogd’’, weet Hobie van Veghel te vertellen. ‘’Omdat wij ook enkele klanten in België hebben, waar de winkels wel open zijn, is de productie niet geheel stil komen te liggen.’’

"Ik denk dat deze strenge lockdown voor ons type winkel niet nodig was geweest."

Bij de IKEA zijn ze iets minder enthousiast. De warenhuizen in Eindhoven en Breda hebben nu al moeite om alle Click en Collect bestellingen klaar te zetten en te bezorgen. ‘’We moeten echt nog bekijken of winkelen op opspraak een realistische optie is voor ons’’, laat een woordvoerder aan Omroep Brabant weten. ‘’Dit hangt van veel factoren af en intern moet nog besloten worden of dit haalbaar is.’’

Job Prijt twijfelt of de harde lockdown echt nodig was. ‘’Ik zie dingen gebeuren om mij heen, dat ontken ik niet. Maar ik denk dat deze strenge lockdown voor ons type winkel niet nodig was geweest.’’ En daarom pleit hij voor maatwerk vanaf nu. ‘’Want voor een meubelzaak moeten misschien andere regels gelden dan voor een IKEA of een Zeeman. Bijvoorbeeld als het gaat om de tijdsduur in een winkel of hoeveel klanten per medewerker.’’

Rijen bij de IKEA na de heropening eind april vergroot

