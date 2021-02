Middelbare scholieren verruilen de schoolbanken voor het theaterpluche

Foto: Omroep Brabant vergroot

De roep van ouders, leerlingen én scholen om ook scholieren van de middelbare school weer terug naar de schoolbanken te krijgen, lijkt gehoord. Volgens bronnen rond het kabinet, gaat Rutte dinsdag bekendmaken dat middelbare scholen deels weer open mogen.

Bij het Titus Brandsmalyceum in Oss waren ze heel blij met dat nieuws, maar het betekent tegelijk ook een bijna onoplosbare puzzel. Want al die leerlingen die ook nog eens allemaal anderhalve meter afstand moeten houden, hoe doe je dat? "Je kunt leerlingen in groepen opknippen en in gedeeltes naar school laten komen, maar dan kom je in de situatie dat je voor iedere klas eigenlijk drie lokalen nodig hebt. Ons gebouw is gewoon te klein."

Lege zalen

De oplossing ligt op zo'n vijfhonderd meter afstand van de school: Theater De Lievekamp. Directeur Coen Bais van dat theater nam zelf contact op met rector Brocks en bood hem zijn theaterzaal aan. Bais: "Onze zalen staan leeg. En we lijden weliswaar verlies, maar we worden wel in de lucht gehouden door de regelingen van de overheid daarmee hebben we geen financiële vrijheid, maar zolang er geen voorstellingen zijn vinden we dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen."

Bij een rondleiding door het theater laat de theaterdirecteur rector Brocks zien wat de mogelijkheden zijn. "We hebben een lessenaar voor de docent, we hebben een beamer, we kunnen zelfs bioscoopfilms afspelen hier. En met licht kunnen we alles, we hebben ook werklicht en het kan ook heel ongezellig als het moet."

Acht uur achter de laptop

Brocks gaat graag in op het aanbod. En ook zijn leerlingen vinden het wel bijzonder om straks de schoolbanken voor het theaterpluche te verruilen. "Wel heel gek", zegt Nienke van Eek uit 4-vwo. "Normaal ga je naar het theater om te genieten. Straks zit je er voor school. Dat is wel een rare combinatie." Maar ze zal dolblij zijn om haar vriendinnen weer te zien en niet acht uur per dag achter haar laptop te moeten zitten.

Het theater fungeert in de eerste week van maart nog als vaccinatie-locatie voor de huisartsen. Maar vanaf 8 maart hopen ze de leerlingen te kunnen ontvangen. "We zullen wel niet zoveel kunnen kletsen", zegt eindexamenleerling Cecile de Jager als ze de zaal ziet. Want er wordt meteen duidelijk gemaakt: Iedere leerling krijgt zijn of haar eigen zachte rode stoel, maar wel met twee stoelen ertussen.

