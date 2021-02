Honderden studenten gaan zichzelf thuis testen op corona om naar school te mogen

Studenten van drie onderwijsinstellingen in Den Bosch en Breda doen mee aan een landelijke proef waarbij ze zelf thuis gaan testen of ze corona hebben. De studenten testen zichzelf voordat ze aan activiteiten meedoen. Uiteindelijk moeten dit soort thuistesten praktijkonderwijs op school weer mogelijk maken.

Deze proef is een vervolg op een eerder onderzoek naar de werking van thuistesten van onder meer GGD Hart voor Brabant en het Amphia ziekenhuis in Breda. Daaruit bleek dat de thuistesten betrouwbaar genoeg zijn.

De pilot moeten leiden tot zogenoemde coronavrije bubbels van groepjes van drie tot acht studenten die niet in contact komen met andere studenten. Het onderzoek is ook bedoeld om uiteindelijk te voorkomen dat studenten die zijn besmet met corona het openbaar vervoer nemen.

Tienduizenden studenten in heel Nederland

Vijftien studenten van Avans Hogeschool, HAS Hogeschool en het Koning Willem I College beginnen met de thuistesten. Over vijf weken moeten dat 2500 studenten zijn. In heel Nederland gaat het om tienduizenden studenten die meedoen met het onderzoek.