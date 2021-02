Studenten Breda en Den Bosch gaan proef doen met zelftesten, mogelijk eerder weer naar campus

Studenten van Avans Hogeschool, HAS Hogeschool en het Koning Willem I College doen mee met een pilot waarbij ze een coronazelftest doen. Als ze geen corona hebben, kunnen ze mogelijk weer meedoen aan lesactiviteiten op de campus.

GGD Hart voor Brabant, RIVM, Microvida en het Amphia ziekenhuis in Breda hebben al een onderzoek gedaan rondom thuistesten. Ruim 3200 deelnemers kregen een reguliere coronatest en een zelftest. Daaruit bleek dat zelftesten mogelijk is. Bij 3167 personen kwam er een meetbaar resultaat uit.

Bubbel

De grootte van de bubbel hangt af van het type onderwijs dat nodig is. De sportopleiding van het Koning Willem I College heeft andere behoeften dan de leerlingen in de kas van de HAS bijvoorbeeld. De focus van de onderwijspilot in Den Bosch ligt in eerste instantie bij het praktijkonderwijs. Daarbij is het soms lastig om anderhalve meter afstand te bewaren.