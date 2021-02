'Lunchen en dineren op afspraak moet mogelijk zijn', vindt horecaondernemer Johan

Als het voor winkels mogelijk wordt om één of meerdere klanten te ontvangen, dan moet dat ook voor de horeca gelden, zegt de Bredase horecaondernemer Johan de Vos. Hij steunt daarmee het initiatief van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om de Nederlandse Staat voor de rechtbank te slepen om heropening af te dwingen.

Horecazaken zijn al vanaf half oktober verplicht gesloten en de schade is volgens Johan de Vos groot. "Wij willen perspectief en een betere compensatie. Er wordt nu wel gesproken over een voorzichtige heropening van winkels. Dat mensen bijvoorbeeld op afspraak kunnen gaan winkelen. Maar als dat gebeurt, gaan wij ook onze deuren openen. Je kunt ook makkelijk op afspraak naar een restaurant. Winkels open is horeca open."

Drukte in parken

"Dat had eigenlijk al eerder moeten gebeuren", gaat De Vos verder. "Het huidige beleid is niet meer uit te leggen als je naar afgelopen weekend kijkt met al die massa's mensen in de parken en elders. Mensen kunnen beter gestructureerd buiten zijn in plaats van ze ongecontroleerd in parken te laten dansen", meent hij.