Chemische lucht verraadt drugslab in het centrum van Veghel

Veel brandweer aanwezig bij de vondst van een drugslab in Veghel (foto: Sander van Gils/SQ Vision) vergroot

In een loods in Veghel is maandagavond een drugslab gevonden. Het gaat waarschijnlijk om een lab voor synthetische drugs.

Janneke Bosch Geschreven door

Er kwam bij de politie een melding binnen van iemand die een 'chemische lucht' had geroken, vertelt de woordvoerder. Agenten gingen een kijkje nemen in de buurt en roken ook die chemische lucht. Daarop hebben ze de brandweer laten komen. Die is de loods toen binnengegaan en zag dat er een drugslab zat.

Midden in een woonwijk

Het laboratorium is gevonden midden in een woonwijk, in centrum van Veghel. Het zat in kleine loods op een binnenpleintje tussen de Peellandstraat en de Hoofdstraat. Volgens een getuige is met een zaag een deur van de loods open gezaagd om de brandweer naar binnen te kunnen laten.

Onduidelijk is nog hoe groot het lab precies is, dat is gevonden. Ook is nog niet bekend of er mensen aanwezig waren in het pand en of er mensen zijn aangehouden. Wel wordt er gezocht naar een auto, die er vandoor ging op het moment dat de politie aankwam bij de loods. Hoeveel mensen er in die auto zaten, is niet bekend.

Opruimen

Specialisten van de LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) zijn aanwezig om de de loos op te ruimen.

Aanvankelijk stonden er veel buurtbewoners op straat. Na het ingaan van de avondklok werd het rustiger.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.