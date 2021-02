Mannen roven hotelkamers leeg in Baarle-Nassau, zelfs de bijbels zijn meegenomen

Twee mannen namen afgelopen juli werkelijk alles mee uit twee hotelkamers in Baarle-Nassau. Televisies, koelkasten, beddengoed, lampen en zelfs de bijbels waren weg. Opsporingsprogramma Bureau Brabant deelde bewakingsbeelden van de daders.

De politie heeft de daders nog altijd niet in de kraag weten te vatten. Bureau Brabant roept mensen op om tips te delen over deze zaak. Om welk hotel het gaat is overigens niet bekendgemaakt.