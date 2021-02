Liza en Willem krijgen weer koeien na vernietigende brand: 'Ik heb er heel veel zin in'

Wachten op privacy instellingen... Willem Verkuijlen en Liza Simons in hun nieuwe stal (foto: Alice van der Plas). Volgende Vorige vergroot 1/2 Liza en Willem krijgen weer koeien na vernietigende brand

Boer Willem Verkuijlen wist meteen dat er iets goed mis was toen hij twee en een half jaar geleden een telefoontje kreeg. “Ik hoorde het vuur op de achtergrond knetteren.” Kortsluiting had de stal van de familieboerderij in de Mortel in een vuurzee veranderd. Een enorm verlies, wat veel verdriet en onzekerheid met zich meebracht. Maar dinsdag kon boer Willem, samen met zijn partner Liza Simons, weer koeien in een spiksplinternieuwe stal verwelkomen.

Willem schiet even vol als hij rondkijkt in de nieuwe stal en ziet hoe zijn koeien voor het eerst gemolken worden. Boeren uit de omgeving helpen mee om de stal weer in bedrijf te krijgen. “Ik heb mijn best gedaan om het voor de koeien zo mooi mogelijk te maken en het is ons gelukt, denk ik.”

De nieuwe stal is hypermodern en duurzamer dan de oude stallen. “Het is een serrestal,” zegt Liza. “Dat betekent dat er veel open is, waardoor er veel licht en lucht binnenkomt. In de toekomst kunnen de koeien zelf naar de wei lopen.”

De koeien hebben meer ruimte in de nieuwe stal (foto: Alice van der Plas). vergroot

De 180 koeien van Willem en Liza hebben nu veel meer ruimte en liggen op stro. En dat zorgt voor mest, die beter is voor het milieu en de bodem. Voor Willem en Liza is het een droomstal geworden. “Ik heb er echt heel veel zin in”, zegt Willem. “De koeien hebben het hier luxe”, lacht Liza. “Het is een soort koeienpaleis hier.”

"Het is heel vervelend om zo lang in onzekerheid te zitten."

Maar het viel niet mee om de nieuwe hypermoderne stal neer te zetten. Na het verlies van hun oude boerderij liet de verzekering de boerenfamilie lang in onzekerheid zitten. “We wisten niet wat de uiteindelijke som zou worden die we zouden krijgen”, zegt Liza. “We wisten wel dat we boer wilden blijven en dat we een nieuwe stal wilden bouwen, maar het is heel vervelend om zo lang in onzekerheid te zitten.”

Uiteindelijk was het niet alleen mogelijk om de stal te herbouwen, maar ook om de stal een stuk duurzamer te maken. “Veel boeren zouden dit ook wel willen”, zegt Liza. “Maar financieel lukt het dan niet.” Is de brand dan ook een zegen geweest? “Als ik het moet afwegen tegen al het leed dat we als familie hebben ondergaan, zou ik die keuze niet maken.” Gelukkig kwamen er geen dieren om het leven en raakte er niemand gewond.

De boerderij na de brand (foto: Liza Simons). vergroot

En de familie heeft ook veel geluk en hulp gehad na de brand. “Er was een familie in Overloon die stallen leeg hadden staan. Zij moesten binnen een paar minuten beslissen om onze koeien op te vangen na de brand. We hebben daar met veel plezier twee en een half jaar kunnen boeren.”

Nu heeft het boerengezin met drie kinderen weer hoop op de toekomst. “We willen graag een open bedrijf, waar mensen kunnen komen kijken hoe het werkt”, zegt Liza. “Waar komt de melk vandaan? Dat kunnen we nu verwezenlijken.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.