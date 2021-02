Center Parcs De Kempervennen in Westerhoven krijgt flinke opknapbeurt van 34 miljoen euro

Foto: Center Parcs vergroot

Center Parcs gaat vakantiepark De Kempervennen in Westerhoven helemaal verbouwen. Eind januari is begonnen met het opknappen van in totaal 743 huisjes, waarvan de eerste 228 voor de zomer al beschikbaar zijn. De verbouwing kost in totaal 34 miljoen euro.

Na de zomer worden de centrale voorzieningen aangepakt. Die moeten tegen het einde van 2021 klaar zijn. Zo wordt de Market Dome, het tropisch centrum, in een nieuw jasje gestoken. Ook wordt het subtropische zwemparadijs uitgebreid met allerlei nieuwe waterattracties zoals de Aqua Racer, een spectaculaire bandenglijbaan.

Daarnaast wordt de sporthal omgetoverd tot heuse Action Factory met nieuwe activiteiten en faciliteiten. Ook de gamehal en de snackbar worden verbouwd. De bowlingbaan is inmiddels al vernieuwd en uitgebreid.

