Ruim een derde meer coronabesmettingen afgelopen week, maar ook veel meer testen

Het aantal coronabesmettingen in Brabant is fors gestegen ten opzichte van afgelopen weken. Het RIVM meldt 5215 positieve tests, terwijl dat er vorige week nog 3844 waren. De stijging van maar liefst 36 procent is vooral te verklaren doordat veel meer mensen zich hebben laten testen.

In heel Nederland steeg het aantal mensen met een positieve testuitslag met 19 procent tot 29.977. In totaal gingen 263.291 mensen naar de coronateststraten. Dat zijn ruim 70.000 personen meer dan de winterse week ervoor, toen teststraten ook dagen dichtgingen. Het percentage mensen dat positief testte, is gedaald tot 9,8 procent. Een week eerder was dat 11,5 procent.

Het RIVM noemt de huidige coronasituatie 'kwetsbaar'. Dit heeft onder meer te maken met de verspreiding van de besmettelijkere Britse coronavariant. Bij te snelle versoepelingen zal het aantal besmettingen en daarmee het aantal ziekenhuisopnames weer toenemen, voorspelt het RIVM.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zullen vanavond waarschijnlijk juist enkele versoepelingen aankondigen. Zo wordt gesproken over het deels heropenen van middelbare scholen. Mogelijk zijn ook bijna alle contactberoepen zoals kappers vanaf volgende week weer toegestaan.

Veel meer jonge kinderen getest

Vooral meer kinderen tussen 0 en 12 jaar ondergingen vorige week een coronatest. Dit hangt samen met de heropening van basisscholen en kinderdagverblijven van twee weken geleden. Bij lichte klachten moeten kinderen zich laten testen. En als een besmetting in de klas is vastgesteld, volgt iedereen tijdelijk thuisonderwijs. Op dag vijf na een besmetting in de klas is het de bedoeling dat iedereen zich laten testen voordat ze weer naar school mogen. Van de 25.831 kinderen in de leeftijdscategorie 0-12 bleek 8,6 procent corona te hebben. Overigens steeg het aantal coronabesmettingen onder alle leeftijdscategorieën, zoals in deze afbeelding te zien is.

Aantal positieve coronatests per 100.000 inwoners per leeftijdscategorie (bron: RIVM). vergroot

Lichte afname in Brabantse ziekenhuizen

Ook afgelopen week zette de daling van het aantal coronapatiënten dat in de Brabantse ziekenhuizen ligt, langzaam maar zeker door. Er liggen nu 297 mensen met de longziekte op de verpleeg- en intensive care-afdelingen. Dat waren er precies een week geleden 324. Op de ic's blijft de bezetting met ongeveer 80 coronapatiënten al sinds begin deze maand min of meer gelijk. Ook in heel Nederland zakte de ziekenhuisbezetting met coronapatiënten licht. Maar volgens het RIVM nam het aantal mensen met COVID-19 dat vorige week is opgenomen, niet verder af. Op de ic's werden afgelopen week weer iets meer mensen opgenomen.

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen zakt gestaag (bron: ROAZ) vergroot

