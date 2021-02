Dit zijn 'de wildste coronakapsels' van Geertruidenberg, volgens de burgemeester

Annabelle van der Pluijm wint een gratis knipbeurt (foto: Annabelle van der Pluijm). vergroot

De winnaars van de verschrikkelijkste woeste coronakapsel-wedstrijd van de gemeente Geertruidenberg zijn bekend. Een week geleden plaatste burgemeester Marian Witte een opmerkelijke oproep op Facebook voor gratis knipbeurten. Om mee te doen moesten inwoners foto’s opsturen van hun ‘verschrikkelijke’, wilde, woeste en niet meer in de hand te houden coronakapsels. En nu heeft de burgemeester haar keuze gemaakt.

Vier langharigen krijgen woensdag van Marian Witte een (plaatselijke) kappersbon uitgereikt. De bonnen zijn een beloning van de burgemeester, zij betaalt ze uit eigen zak, voor bewoners die zich wel aan de lockdown hebben gehouden en niet stiekem een kapper hebben bezocht.

Onder de winnaars ook Annabelle van der Pluijm. “Ik heb in een impuls meegedaan en m’n foto geplaatst op Facebook. Ik dacht ik ga toch niet winnen, maar eerlijk is eerlijk m’n kapsel is wel een beetje ontploft.” Annabelle schat in dat haar coronakapsel (zie openingsfoto) de afgelopen weken met zo’n tien centimeter is gegroeid. “Het groeit als een tierelier.”

"Ik dacht: laat maar groeien."

In tegenstelling tot veel andere mensen heeft Van de Pluijm de afgelopen weken géén bezoek gebracht aan een ‘stiekeme’ kapper, waar je ondanks de lockdown toch terechtkon. “Ik wilde mij namelijk zo goed mogelijk aan de regels wilde houden. Ik zie daar de noodzaak wel van in. Ik dacht: laat maar groeien. Maar straks laat ik het in laagjes knippen.”

Tientallen foto’s kwamen de afgelopen dagen binnen op de Facebook pagina’s van de gemeente Geertruidenberg én op de pagina van burgemeester Witte. Foto’s van mannen, vrouwen en kinderen die allemaal vonden dat ze rondlopen met een ‘verschrikkelijk’ coronakapsel en een gratis knipbeurt dus wel konden gebruiken.

Ook de gebroeders Schoormans vielen in de prijzen. 'Langer haar bij jongens is cool, maar dan wel liever met wat model er in geknipt', schreef vader Tim Schoormans bij de foto van zijn zoons die hij inzond voor de wedstrijd. Ook de broers mogen binnenkort op kosten van de burgemeester van Geertruidenberg naar de kapper.

Al eerder lieten een aantal kappers uit Geertruidenberg weten de actie van de burgemeester zeer te waarderen. Ook kapster Patricia Branz-Zijlmans die de ‘Hippe Kapper’ runt, sprak haar waardering uit.

“Een harstikke leuk gebaar naar ons, de kappersbranche in de gemeente Geertruidenberg. Want wij zien ook wel dat er veel mensen netjes geknipt bijlopen, terwijl wij verplicht dicht zijn", vertelt Patricia. "Dat de burgemeester dan gratis knipbeurten gaat uitdelen aan mensen die wel met een coronakapsel rondlopen, is een mooi gebaar. Top."

Ook Mike Lanhan krijgt op grond van zijn woeste coronakapsel een kappersbon. “Ik heb inmiddels geen idee meer wat een kapper is.”

