Fietser (74) overleden na botsing met vrachtwagen in Waalwijk

Hulpdiensten zijn ter plekke (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot

Een fietser is dinsdagmiddag overleden na een botsing met een vrachtwagen in Waalwijk. Het gaat om een 74-jarige man uit Loon op Zand. Hij was samen met zijn vrouw aan het fietsen.

Het ongeluk gebeurde rond twee uur op een oversteekplaats aan de Biesbosweg. Volgens een ooggetuige kwam het stel uit de richting van de fietsbrug, die over de snelweg A59 gaat.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. De vrouw raakte niet gewond. Volgens een politiewoordvoerder is ze 'heel erg ontdaan'.

Verklaring vrachtwagenchauffeur

De vrachtwagenchauffeur is met agenten mee naar het politiebureau gegaan om een verklaring af te leggen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk.

De weg is nog een paar uur afgesloten voor onderzoek. De politie adviseert om te rijden via de A59 of de Taxandriaweg.

