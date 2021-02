Wachten op privacy instellingen... De Domus in Tilburg Volgende Vorige vergroot 1/2 Grote angst voor nieuwe verslavingsopvang in Tilburg: 'Trekt drugsdealers aan'

In het voormalige gebouw van Novadic Kentron aan de Edisonlaan in Tilburg worden vanaf volgende week maandag maximaal 27 mensen opgevangen die verslaafd zijn en psychische problemen hebben. De buurt is bang voor overlast. Het Leger des Heils begrijpt de zorgen, maar denkt dat het met de overlast wel mee zal vallen.

Over de opvang zijn afspraken gemaakt met omwonenden, politie en gemeente, die zijn op papier gezet in een convenant, dat dinsdag is ondertekend.

Maar bij omwonenden blijven grote zorgen. In de nieuwe opvang die de naam Domus krijgt, hebben alle verslaafden een eigen kamer waar ze ook drugs mogen gebruiken.

Drugsdealers

Jet de Kuijer woont naast de opvang en is bang voor veel overlast. Ze denkt namelijk dat de opvang drugsdealers zal aantrekken. Het convenant noemt ze veel te mager. Volgens haar staan er te veel 'mitsen en maren' in.

Volgens Jet is het Leger des Heils verliefd geworden op het pand, maar heeft de organisatie zich niet verdiept in de buurt en de omwonenden. "Het Leger is een gesloten bastion. Dit is een volkswijk waar veel toch al kwetsbare mensen wonen. En dan nog zo'n opvang erbij. Dat kan teveel worden."

Goede buren

Het Leger des Heils begrijpt de onrust onder de omwonenden, vertelt regiodirecteur Harrie de Heer. Maar hij zegt dat het Leger des Heils juist een goede buur wil zijn voor de buurt. "Incidenten kunnen wij nooit uitsluiten, maar de ervaring leert dat verslaafden in een Domus juist regelmaat en rust terugkrijgen in hun leven."

Het zijn mensen die vaak lang op straat hebben geleefd. In Eindhoven is al jaren zo'n Domus en daar zijn zelden problemen. Bovendien is er dag en nacht begeleiding en kunnen de bewoners 's nachts niet zomaar het pand in en uit lopen.

Dealers niet welkom

De Heer heeft er alle vertrouwen in dat de Domus-opvang ook in Tilburg goed gaat uitpakken. Drugsdealers zijn er niet welkom en daar wordt toezicht op gehouden.

