Joyceline mag haar beautysalon weer openen: 'Klanten hebben vooral de gezichtsontharing gemist'

Goed nieuws voor Joyceline Peters uit Best. Haar beautysalon mag volgende week dinsdag weer open. Het is één van de versoepelingen in het coronabeleid die dinsdag is bekendgemaakt door het demissionaire kabinet. "Mijn klanten missen me heel erg", zegt Joyceline.

Eerder leek het er nog op dat alleen de kappers vanaf komende week de deuren weer mogen openen. Maar kennelijk was de roep om versoepelingen zo sterk, dat de regering ook andere contactberoepen de mogelijkheid geeft om weer aan het werk te gaan. "Ik dacht dat het pas in april weer zou mogen. Zeker aangezien ze in België en Duitsland ook eerst de kappers open lieten gaan", zegt Joyceline vlak na de persconferentie waarin de versoepelingen zijn aangekondigd.

Joyceline mag dus weer aan de slag als schoonheidsspecialiste. Ze heeft een beautysalon aan huis. Tot 15 december ontving ze daar haar klanten voor maskers, epileren en harsen. Maar het verwennen van haar klanten kwam eind vorig jaar abrupt tot een einde door de tweede lockdown. Al twee maanden ligt haar salon stil.

"Ik heb veel vaste klanten die eens per vier of acht weken komen. Die heb ik voortdurend op de hoogte gehouden van wat de stand van zaken was. Ze hebben afgelopen tijd laten weten dat ze me heel erg missen en hopen dat ik snel weer open kan."

Volgens de schoonheidsspecialiste hebben klanten vooral de gezichtsontharing gemist. "De meeste mensen vinden het vervelend dat hun wenkbrauwen niet konden worden geëpileerd en dat hun huid niet konden worden schoongemaakt. Maar het is voor veel mensen ook een moment van ontspanning. Dat misten ze ook."

Afgelopen periode vond de schoonheidsspecialiste erg zwaar. "Ik had geen inkomen. Maar ik heb ook geen gebruik kunnen maken van steunmaatregelen vanuit de overheid." Haar partner heeft namelijk een eigen bedrijf, dus vanwege de partnertoets kreeg Joyceline geen steun.

Tijdens de persconferentie waarschuwde Mark Rutte dat de versoepelingen betekenen dat we ons extra goed aan de basismaatregels moeten houden. Als de coronacijfers over een paar weken weer toenemen, zullen er weer strengere maatregelen moeten komen.

Joyceline zegt dat ze deze boodschap erg serieus neemt. "Het kan zo weer teruggedraaid worden. Daar hou ik in mijn achterhoofd rekening mee. Want we moesten al twee keer dicht." Een derde keer ziet ze niet zitten.

