Langzaam uit de lockdown: dit zijn de versoepelingen vanaf maart

Het aantal besmettingen daalt steeds minder hard of neemt zelfs weer toe. Toch heeft de overheid besloten een aantal coronamaatregelen te versoepelen, dat werd dinsdagavond bekend tijdens een persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Dit mag weer vanaf 3 maart:

Onderwijs Middelbare scholen en mbo-scholen mogen weer deels hun deuren openen. In de praktijk betekent het dat leerlingen minstens één dag per week naar school mogen. Ook als de besmettingscijfers weer zouden stijgen, wil het demissionaire kabinet de scholen voortaan open houden.

Winkelen op afspraak

Vanaf 3 maart mogen winkels weer open voor klanten die tenminste vier uur van tevoren een afspraak hebben gemaakt. Per verdieping mogen maximaal twee klanten tegelijk in de winkel zijn. Ook moet een bezoek tenminste tien minuten duren. Mondkapjes en anderhalve meter afstand houden, blijft in de winkel verplicht.