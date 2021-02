Grootste heroïnevangst ooit: 1500 kilo drugs had als eindbestemming Etten-Leur

vergroot

De douane heeft 1500 kilo heroïne onderschept in de haven van Rotterdam. Het is de grootste heroïnevangst ooit in Nederland. Het spul was waarschijnlijk bestemd voor een adres in Etten-Leur. Daar is een inval gedaan en zijn vijf mannen opgepakt, onder wie twee inwoners van Sint Willebrord.

Het spul zat verstopt in een zeecontainer die gevuld was met Himalayazout uit Pakistan. De straatwaarde van de drugs is zo'n 45 miljoen euro.

De zaak kwam aan het rollen in Engeland. De National Crime Agency tipte het speciale HARC-team in de haven van Rotterdam. Er werd een onderzoek gestart en daarbij kwamen verdachten in beeld. Alles wijst er op dat deze vijf verdachten het transport op een adres in Etten-Leur moesten opwachten en verder afhandelen. Het waren vermoedelijk 'uithalers'.

Op 9 februari werd een inval gedaan in Etten-Leur. De vijf werden in de boeien geslagen. Het gaat om twee inwoners van Sint Willebrord (60 en 62 jaar.) Ze zijn inmiddels op vrije voeten maar blijven verdachten.

Friezen

De andere drie verdachten komen van ver buiten de provincie Het gaat om inwoners van de Friese plaatsen Harlingen (38) en Tzummarum (37) en iemand uit Nieuw-Vennep (33). Hun voorarrest is wél verlengd door de rechtbank in Rotterdam. Dat kan er op wijzen dat er tegen hen meer belastend bewijs is dan tegen de Willebrorders.

De zaak is waarschijnlijk stil gehouden voor verder onderzoek. De heroïne is intussen vernietigd.

Recordvangsten

Dit soort vondsten van heroïne komt weinig voor; 1500 kilo is nooit eerder onderschept in ons land. Ter vergelijking: in de Rotterdamse haven werd het hele vorige jaar 54 kilo heroïne gevonden.

In 2019 was de vorige recordvangst, voor zover bekend met bestemming Nederland: 1297 kilo heroïne kwam toen uit de haven van Antwerpen. Het zat verstopt tussen de handdoeken uit Pakistan. Het transport was bestemd voor een adres op Schiphol maar maakte onderweg in Zuid-Holland een stop zodat de smokkelaars alles er uit konden halen.

Brabanders

In 2014 was er in Venlo een megavangst van 1226 kilo verstopt tussen tomatenpuree. De verdachten kwamen uit Veghel en Berghem. Dat spoor naar Brabant was er vaker, net zoals in de cocaïnesmokkel.

In 2017 vond de politie 88 kilo heroïne in Drunen. En in 2018 ontdekte de douane nog 300 kilo van deze drugs met bestemming Roosendaal.

De drugs zijn altijd op 'doorreis' vanuit Iran of Pakistan, soms via Turkije naar bijvoorbeeld Engeland en andere landen in Europa. In Nederland zijn er nauwelijks gebruikers.

