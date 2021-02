Limburger plunderde Jumbo in Eindhoven bij avondklokrellen en krijgt zware straf

Het 18 Septemberplein op de bewuste zondag (foto: archief) vergroot

Een 35-jarige man uit Weert moet acht maanden de cel in voor betrokkenheid bij de avondklokrellen in Eindhoven. Dat heeft de politierechter woensdagochtend bepaald. Het is de zwaarste celstraf die tot nu toe is opgelegd rond de rellen in Eindhoven. "Het was een uitzonderlijke gebeurtenis voor niet-Nederlandse begrippen”, zei de rechter in Den Bosch.

Waarom Limburger Ruengelo A. (35) op die bewuste zondagmiddag 24 januari in Eindhoven ging rellen, is een raadsel. Hij verscheen woensdag ook niet in de rechtszaal om het uit te leggen. En de man zweeg in de politieverhoren.

Alleen zijn advocaat kreeg het verhaal te horen en die legde het uit aan de rechter: “Hij was daar met zijn vriendin en kindje. De politie zei: ga weg. Maar hij is niet meteen gegaan. Iemand kreeg klappen van zeven agenten. Hij stond er ter verdediging. De politie keerde zich tegen hem en het is wederzijds geworden".

Opvallende houthakkersblouse

Politiemensen zagen A. die dag en herkenden hem steeds aan zijn opvallende houthakkersblouse. Bovendien stond hij met gebalde vuisten, wat ook op een politiefoto zichtbaar was. “Hij is op verschillende hotspots gezien. Hij stond in de frontlinie. In de gevechtshouding. Hij opereerde schaamteloos, deed niet eens moeite om onherkenbaar te zijn", zei de officier van justitie.

Blikje Redbull gejat

Stenen uit de straat trekken en gooien naar politiemensen en voertuigen. Dat is wat de mensen van de Mobiele Eenheid zagen en wat opgeschreven werd in de aangiftes. Maar er was meer bewijs.

Beveiligingscamera's filmden de Limburger in de Jumbo op het station. Op de beelden is te zien hoe hij door een gat in een raam kroop. De advocaat gaf toe dat de man een blikje Redbull meepakte bij de supermarkt op het station. Maar ruiten vernielen, dat ontkent hij, volgens zijn advocaat. En die kassalade heeft hij niet meegenomen. “Het is geen kassalade", zei zijn advocaat. Die wilde trouwens niet vertellen wat het dan wél was

Strafblad voor mishandeling, bedreiging, wapenbezit en geweld

A. is een bekende van de politie en heeft een strafblad waar van alles op staat: mishandeling, bedreiging, hij is veroordeeld voor wapenbezit en eerder geweld tegen de politie. Vandaar ook dat justitie hoog eiste: acht maanden cel.

Er liggen acht enorme schadeclaims tegen de man, van de gemeente Eindhoven tot aan Hema, Bijenkorf en Jumbo. Meer dan twee ton volgens zijn advocaat. Maar volgens de rechter roept dat pakket aan claims te veel vragen op die aan niemand gesteld kunnen worden. Bij de Jumbo, die ongeveer 75.000 euro schade claimt, is het wel duidelijk, zei de rechter. "9950 euro, hoofdelijk te betalen", bepaalde de rechter.

Vijf verdachten voor rechter

Woensdag komen in totaal vijf verdachten voor de politierechter in Den Bosch. Het is dan precies een maand geleden dat er rellen uitbraken in het centrum van Eindhoven. De oproer op zondag 24 januari in Eindhoven was de hevigste in jaren, volgens kenners zelfs in veertig jaar.

Rechercheteams in Eindhoven maar ook in Den Bosch en Tilburg speuren naar nog meer verdachten. Een belangrijk deel van het bewijs bestaat uit videobeelden van bewakingscamera's en filmpjes op sociale media.

De verwachting is dat er de komende maanden nog veel meer verdachten worden opgepakt en voor de rechter moeten verschijnen.

