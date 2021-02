Freek Heerkens wil risico nemen in klotesituatie: 'Het belang lijkt me duidelijk'

Wachten op privacy instellingen... Freek Heerkens (foto: OrangePictures) Volgende Vorige vergroot 1/2 Alles behalve lachen, gieren, brullen bij Willem II: 'Soms zeggen weinig woorden meer dan veel woorden'

Het vertrouwen bij Willem II is al een tijdje broos. De ploeg van trainer Zeljko Petrovic kreeg bovendien twee enorme tikken te verwerken tegen Feyenoord (0-5) en FC Utrecht (6-0). Toch moet de Tilburgse ploeg met de borst vooruit het duel met ADO Den Haag ingaan. Met het mes tussen de tanden strijden voor de winst in de degradatiekraker, waar alles minder dan drie punten voor paniek zorgt.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Petrovic heeft een paar slechte nachten gehad na de afstraffing tegen FC Utrecht. Voor Heerkens was die wedstrijd ook frustrerend. Vooral omdat hij zelf geen rol van betekenis kon spelen. De 31-jarige verdediger ontbrak in de eerste tien competitiewedstrijden. Daarna speelde hij wel, tot hij tegen FC Emmen geblesseerde de strijd moest staken. Tegen Feyenoord en FC Utrecht was hij afwezig, om naar alle waarschijnlijkheid terug te keren tegen ADO.

"Natuurlijk wil je risico nemen, het belang van de wedstrijd lijkt me duidelijk."

De trainer gaf eerder aan dat hij hoopte dat spelers als Heerkens en Pol Llonch risico willen nemen om aan de aftrap te verschijnen in de degradatiekraker. “Dat heeft hij tussen neus en lippen door wel laten merken. Het is altijd lastig. Natuurlijk wil je dat risico nemen, het belang van de wedstrijd lijkt me duidelijk. Maar het moet niet zo zijn dat je dan één wedstrijd kunt spelen en er daarna weer tien afwezig bent.”

Heerkens wil het risico wel nemen, Petrovic verwacht dat hij en Llonch spelen. Het zegt alles over de belangen. "Het is ook heel frustrerend om niet te spelen. Je wil het team helpen en een bepaalde invloed uitoefenen. Dat gaat het beste als je in het veld staat. We hebben heel makkelijk veel goals tegen gekregen. Als ik fit genoeg ben en speel, moet ik mijn steentje bijdragen om dat te voorkomen.”

Het gaat alleen om de winst, zo simpel is het in deze fase van de competitie. “In dit soort wedstrijden zie je eigenlijk ook nooit het beste voetbal. Tegen FC Emmen thuis was het de eerste twintig minuten hotseknotsbegoniavoetbal. Van beide kanten. Tegen ADO staat er enorm veel druk op de wedstrijd, je moet hem winnen."

Degradatievoetbal spelen, nadat Willem II vorig jaar een Europees ticket veroverde. Het is even wennen. Ook voor de spelers. “Je kunt zeggen dat het niet het voetbal is dat wij gewend zijn, maar we staan al een tijdje op deze positie. Dan moet je het jezelf maar eigen maken. We moeten een gezonde strijd op de mat leggen, met het mes tussen de tanden de wedstrijd ingaan. Maar wel met verstand, niet dat we binnen de kortste keren tegen een domper aanlopen.”

"Het is een klotesituatie, maar ik wil spelen en invloed uitoefenen."

Ondanks de druk die er is bij de nummer zestien van de Eredivisie, heeft Heerkens toch ook zin om de wedstrijd tegen ADO te spelen. “Natuurlijk. Het is een klotesituatie, maar ik wil gewoon spelen. Ik wil invloed uitoefenen. Ik heb nog steeds het gevoel dat de kans groter is dat we winnen wanneer ik in het veld sta dan wanneer ik zelf niet speel. Dan moet ik het ook laten zien.”

Willem II en ADO hebben nu allebei dertien punten, negen minder dan VVV-Venlo en RKC Waalwijk. Die clubs staan op een veilige plaats. Heerkens kijkt voorlopig niet naar die clubs. “Het is een groot gat. Wij moeten ons volledig focussen op de wedstrijd tegen ADO en vanuit daar weer verder kijken.”

