'Idioot harde' nachtelijke achtervolging in Breda: automobilist (21) aangehouden

Wilde, nachtelijke achtervolging in Breda: 'Het ging idioot hard' (beeld: Google Maps). Wilde, nachtelijke achtervolging in Breda: 'Een gekkenhuis, het ging idioot hard'

Een wilde achtervolging heeft dinsdagnacht de nachtrust van veel bewoners in de wijk Haagse Beemden in Breda ruw verstoord. Iets voor één uur werd een busje volgens buurtbewoners achtervolgd door meerdere politiewagens. "Zeker drie gewone en een undercover", vertelt een bewoner tegen Omroep Brabant. 'Het geraas' van het busje was volgens haar 'overdonderend'.

Geschreven door

"Een gekkenhuis", noemt ze het. "De politie probeerde het busje klem te rijden tijdens een achtervolging onder meer over het fietspad. Het busje reed met gierende banden: idioot hard, onder meer door een voetgangersdoorgang waar eigenlijk helemaal geen auto door kan." Ze heeft het over 'wildwesttaferelen'.

Automobilist negeerde stopteken

De politie bevestigt woensdag aan het begin van de middag dat er inderdaad sprake is geweest van een achtervolging met hoge snelheden door de wijk. Een 21-jarige man uit Breda reed rond half een dinsdagnacht op de Koekoeksbloem toen hij een stopteken kreeg van de politie. Agenten wilden de bestuurder controleren in verband met de avondklok.

De man reageerde echter op het stopteken door extra gas te geven. Hij ging er vandoor en de politie zette de achtervolging in. Tijdens de achtervolging reed de man volgens de politie verschillende keren over een fietspad. Ook raakte hij een politieauto toen deze hem tegemoet kwam rijden. Uiteindelijk werd het busje waarin de man reed op de Schippersslagen klemgereden. Daar werd de automobilist aangehouden. Zijn rijbewijs mocht hij inleveren.

'Busje kwam wel zes keer voorbij'

Een en ander speelde zich af op de Heksenwiellaan en daar in de buurt, in de wijk tegenover het winkelcentrum. Buurtbewoners noemden eerer straten als de Koekoeksbloem, Kroontjeskruid en de Emerparklaan. In sommige straten kwam het busje, achtervolgd door de politie, wel zes keer voorbij.

"Toen het na een kwartier, twintig minuten rustiger werd, stond iedereen buiten", vertelde een buurtbewoner.

Total loss

De auto waarin de verdachte reed, is volgens de politie total loss. Behalve de politieauto die hij heeft geraakt, is er bij de politie volgens een woordvoerder ook een melding binnengekomen van een geparkeerde auto die beschadigd zou zijn. "Dat wordt nog onderzocht", laat ze weten.

Buurtbewoners hadden het in eerste instantie tegenover Omroep Brabant ook over schoten die ze hadden gehoord. Maar die zijn volgens de woordvoerder gelukkig niet gelost.

