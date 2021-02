Een jaar na besmetting met corona is Marie-Louise nog steeds niet de oude

Wachten op privacy instellingen... Marie-Louise Jonkers is één jaar later nog steeds niet de oude Volgende Vorige vergroot 1/2 Verhaal van Boekel, één jaar later

Marie-Louise Jonkers uit Boekel werd in maart 2020 ziek door het coronavirus. Nu een jaar later is ze nog steeds moe, kan zich moeilijk concentreren en werkt ze nog altijd maar heel weinig. "Je wilt zo graag weer de oude zijn."

Jos Verkuijlen & Dennis Stafleu Geschreven door

Met 21 sterfgevallen op zo'n 10.000 inwoners werd Boekel in maart en april zwaar getroffen door het coronavirus. Verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu deden verslag vanuit Boekel. Nu bijna een jaar verder keren de twee weer terug. Hoe gaat het nu in het dorp? Een gesprek met de hoofdrolspelers uit de documentaire ‘Het Verhaal van Boekel’.

Corona begon in Boekel zoals in veel plekken in Brabant, vlak na carnaval. Nu, een jaar later, spreken we burgemeester Pierre Bos. “Wat we toen niet in de gaten hadden, is dat er een hele zware periode begon”, vertelt hij.

“We wisten toen niet hoeveel besmettingen we hadden, er werd nog niet getest. Maar we zagen wel dat mensen ziek werden en overleden. En jammer genoeg zijn er nog steeds die lopen met de gevolgen van die eerste golf. "

"De vermoeidheid is er nog, ik kan me moeilijk concentreren."

Marie-Louise Jonkers (63) is een van die mensen die nog steeds kampt met de gevolgen van een coronabesmetting. Op 7 maart vorig jaar vloog ze met een goede vriendin naar Gran Canaria. Daar werden ze allebei hartstikke ziek. “We lagen heel veel op bed. We hebben twaalf dagen koorts gehad, geen eetlust, spierpijn, hoofdpijn.”

Terug in Nederland krabbelt Marie-Louise langzaam op. Maar ze blijft veel klachten houden. Vermoeidheid, weinig concentratie en nog veel hoesten. Nu, bijna een jaar later, gaat het maar een klein beetje beter met haar.

“Ik heb nog steeds fysiotherapie en nog steeds logopedie nodig”, vertelt ze. “De vermoeidheid is er nog. Ik kan me moeilijk concentreren. Ik werk nu drie ochtenden per week, tweeëneenhalf á drie uurtjes. Dat is echt mijn max.”

"Ik wil zo graag weer in mijn oude lichaam zitten van voor corona."

Toen we Marie-Louise in juni nog spraken, was ze vol goede moed dat ze weer helemaal beter ging worden. “Ik had toen zoiets, dit gaat me lukken, dit ga ik halen, dit ga ik doen. Maar ik heb het niet gehaald, na een jaar nog niet. Dat is wel frustrerend. Dat is wel een tik, daar heb je wel last van”, zegt ze. “Ik wil zo graag weer in mijn oude lichaam zitten van voor corona. Dat is heel erg frustrerend, zeker omdat je niet weet hoe lang dit gaat duren.”

"Het allermooiste van een gemeenschap als Boekel is het spontane, het natuurlijke contact"

Burgemeester Pierre Bos merkt dat de impact nog steeds groot is in het dorp. Waar het in de eerste golf vooral de zieken en de mensen die overleden voor het meeste verdriet zorgden, is dat nu het elkaar niet kunnen ontmoeten dat er in hakt in het dorp. “Iedereen voelt dat dit eindig moet zijn. We willen graag weer terug naar ontmoeten. Het allermooiste van een gemeenschap als Boekel is het spontane, het natuurlijke contact.”

Carnaval 2021 werd ook in Boekel op een aangepaste manier georganiseerd. “Binnen de mogelijkheden ging dat wel”, zegt de burgemeester. “Maar het is natuurlijk veel gezelliger om een optocht voorbij te zien komen. Het is toch veel leuker dat hier op het plein een ijsbaan mag komen. Maar dat zit er door de omstandigheden niet in. En dat mis ik. Maar dat missen alle inwoners.”

Bekijk hieronder alle verhalen uit de serie 'Het Verhaal van Boekel'

Wachten op privacy instellingen...

Omroep Brabant blikt terug op één jaar corona in Brabant. Bekijk hieronder alle verhalen.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.