Stel, 2020 was een jaar zonder corona, zo had dat er dan uit gezien

Een jaar na het opduiken van patiënt 0 in Tilburg maken we de balans op van twaalf maanden corona in Brabant. 2020 stond grotendeels in het teken van het virus, maar wat nou als er helemaal geen corona was geweest? Een overzicht van dingen die helaas niet door konden gaan (en hoe het zou zijn geweest).

Soms is het goed om te dromen. Over dingen die nog gaan komen, of geweest hadden kunnen zijn. 2020 had veel voor ons in petto, maar helaas liep het anders. Is dat een reden om maar niet meer stil te staan bij alles wat had kunnen gebeuren? Nee natuurlijk niet! Een lijstje 'stel dat'...

EK voetbal 2020

We beginnen met het EK voetbal van 2020. Wat iedereen al hoopte gebeurde ook daadwerkelijk: oranje wint! Dat is volledig te danken aan onze Patrick van Aanholt uit Den Bosch. Als verdediger lukt het hem geheel tegen de verwachtingen in de winnende goal tegen Duitsland te maken, en dat wordt gevierd met een rondvaart door Den Bosch. Zelf lijkt hij nog wat onwennig, maar kijk eens naar die vrolijke mensen aan de kant! In Duitsland waren ze minder blij natuurlijk, ha!

Jubileumeditie GLOW

Voor de vijftiende keer siert GLOW de binnenstad van Eindhoven. Het lichtfestival trok in 2019 nog een duizelingwekkende 770.000 bezoekers, in 2020 waren dat er meer dan een miljoen. Dat komt mede omdat een anonieme kunstenaar (eerder werkte hij onder meer voor het bekende Franse kunstpark Euro Disney) een gigantische Eiffeltoren laat verrijzen in de stad. Ook de sculptuur van lichtgevende kauwgomballen (niet op deze foto) is een groot succes.

Zomercarnaval Oss

We blijven even bij de kunst en cultuur. De carnavalsoptocht van Oss moest begin 2019 afgelast worden vanwege de harde wind. In de zomer werd het gelukkig ruimschoots goedgemaakt met een speciaal zomercarnaval. Goeie deal, want wie kan er nou weerstand bieden aan een gezelschap schaars geklede dames en heren die bewegen op ritmische muziek zijn? Het was nog lang onrustig in Oss. Die onrust zal binnenkort wel tot een einde komen als de eerste geboortegolf begint.

Guus Meeuwis in New York

Guus Meeuwis in New York, alweer een hoogtepunt. De verwachting was dat Guus bij dit internationale uitstapje niet alleen zijn meegevlogen Nederlandse fans zou behagen, maar ook een nieuw Amerikaans publiek aan zou kunnen spreken. En dat lukte (zie foto), prominenten van divers allooi zongen gezellig en fonetisch mee met onze Guus. Kedang kedang!

Groots afscheid Wim van de Donk

Het afscheid van commissaris van de Koning Wim van de Donk was er een om nooit te vergeten. In een speciaal vliegtuigje deed Wim de hele provincie aan, overal was er tijd voor een hapje, een drankje en een goed gesprek. Maar niet te lang, want de volgende gemeente wacht! Hop, het vliegtuig in voor de volgende afscheidsgroet. Memorabel was Waalwijk, waar het vliegtuigje landde op de middenstip van RKC Waalwijk.

Harrie Lavreysen overladen met olympische successen

De Olympische Spelen, wat was het weer mooi. Natuurlijk als evenement als geheel, maar vooral vanwege het succes van onze eigen Harrie Lavreysen! Medaille na medaille harkte hij binnen, de lokale baanwielrenverenigingen werd overladen met nieuwe aanmeldingen. Alle mountainbikes waren trouwens ook uitverkocht in de hele provincie, bizar toch??

Snollebollekes festival Best

Total Loss, het feestfestival met heul veul Snollebollekes en andere, gelijksoortige artiesten was een gigantisch succes. Speciaal voor de gelegenheid werd er een Snollebollekes-eiland opgespoten in Aquabest, net zoals ze in Dubai hebben zeg maar. Dat eilandje was aan het eind van het weekend behoorlijk aan gort gesprongen, maar dat mocht de pret niet drukken (nondeju).

