Op afspraak winkelen is top als je bedden verkoopt… maar met een schoenenzaak ligt dat anders

Winkels mogen vanaf 3 maart op afspraak weer open. Een handjevol klanten per dag is voor sommige winkels een prima oplossing, maar voor een ander biedt het amper soelaas. De Tilburgse eigenaar van een beddenzaak noemt het 'fantastisch' maar voor de eigenaresse van een schoenenwinkel in Uden is het maar een klein lichtpuntje.

Leon van der Zanden van beddenzaak Slaapcomfort Tilburg is ontzettend blij dat hij op afspraak open mag. “We kunnen zo vier of vijf klanten op een dag van advies voorzien dus dat is top. Ze kunnen proef liggen en als ze moe zijn mogen ze ook een dutje doen”, grapt hij.

Hoe dan ook, voor een beddenzaak zijn enkele klanten per dag een uitkomst. “We zijn echt hartstikke blij. Toen het nieuws bekend werd, zijn we zeker door vier klanten gebeld die meteen een afspraak wilden maken.”

Van der Zanden was helemaal klaar met de lockdown. “We hebben van de nood maar een deugd gemaakt en geschilderd, de winkel aangepakt en nieuwe bedden gekocht. Die drie maanden zonder klanten voelden als tien maanden. Ik ben gewend om zes dagen per week klanten te ontvangen, dus zo lang op slot voelde echt als een enorm lange tijd”, vertelt hij.

Wie twee bedden op een dag verkoopt, kan de kachel prima laten roken. Dat is bij twee paar schoenen wel anders, weet Willeke van den Hoven van de schoenenzaak met dezelfde naam in Uden.

"Dit lost de problemen absoluut niet op."

“We zijn in ieder geval enthousiast dat we mensen in onze winkel kunnen ontvangen. Ouderen stonden de afgelopen weken echt op de mat en zeiden dat ze écht schoenen nodig hebben en of ze alsjeblieft even mogen passen. Dat kon niet en dat mag gelukkig vanaf 3 maart weer. We zien dit als een klein kansje maar het lost de problemen absoluut niet op.”

“Ik heb het liefst mijn winkel vol. Het wordt voorjaar, de winterschoenen van de kinderen zijn te klein dus het liefst hebben we hier de hele middag een winkel vol rondrennende kinderen. Twee mensen tegelijkertijd in de winkel is erg weinig, er zouden veel meer mensen in de winkel passen. Maar we hebben geen andere keus.”

Toch probeert ze er het beste van te maken: “Niemand is blij met corona, niemand is blij met een dichte deur. Maar we blijven positief en gaan niet bij de pakken neerzitten.”

