Man gooit vuurwerkbom in zak met stront door brievenbus: 'Het liep uit de hand tussen ons'

De rechtbank in Den Bosch (Archieffoto: Karin Kamp) vergroot

Een 39-jarige man die in mei vorig jaar een vuurwerkbom in een zak stront door de brievenbus van een huis aan de Trompetstraat in Uden zou hebben gegooid, ontkent alles. Voor de rechtbank in Den Bosch zei hij woensdag dat hij het niet gedaan kan hebben, omdat hij in Tilburg was, Maar omdat zijn DNA op een plastic zak met stront zat, gelooft de officier van justitie hem niet en eiste zestien maanden cel.

De verdachte is een grote, atletisch gebouwde, getinte man. Hij heeft kort zwart haar, duidelijk geen coronakapsel. In het beklaagdenbankje zit hij goed gekleed en welbespraakt. Meteen zegt hij dat hij onmogelijk de dader kan zijn. "De persoon die het heeft gedaan, heeft mogelijk op mij geleken."

Ruzie om een scooter

Waarom de vuurwerkbom in een zak stront door de brievenbus is gegooid, blijft onduidelijk. De man zegt dat hij bevriend was met het slachtoffer, een vrouw, maar dat hij geen relatie met haar had. Wel zou ze zijn scooter niet hebben willen teruggeven. " Ik ben geen heilige maar het is wel uit de hand gelopen tussen ons", zegt hij.

Death Valley

De vrouw zou zelfmoordplannen hebben gehad en tickets hebben gekocht voor een reis naar Death Valley in Amerika. Daar zou ze dan naar beneden hebben willen springen. De verdachte zegt dat hij daarvan heeft weerhouden: "Ik zei, het leven is de moeite waard."

Als het drugsgebruik van de verdachte aan bod komt, barst de man in snikken uit. Hij was verslaafd aan GHB en speed, maar is in de gevangenis in Grave, waar hij nu vastzit, noodgedwongen afgekickt. " Dat ik nu onschuldig vastzit, vind ik niet erg, ik had dit echt nodig".

Als hij vrij komt, wil hij met zijn vriendin en haar twee kinderen een nieuw drugsvrij leven opbouwen. De jaren dat hij gebruikte ziet hij nu als verloren jaren: "Ik ben bijna 40 en wil nog 20 jaar wel nuttig zijn voor de samenleving".

Overal poepresten

Maar als het aan de officier van justitie ligt, komt de man voorlopig nog niet vrij. "Wat hij deed is zeer gewelddadig, overal in het huis zaten poepresten." Volgens justitie blijkt uit DNA-sporen dat de man wel degelijk de dader was. Ook zou hij zijn herkend door getuigen. Of hij het dan misschien gedaan zou kunnen hebben onder invloed van drugs, wil de rechter nog weten. "Nee", zegt de man, "daar werd ik alleen maar uitbundig en vrolijk van en nooit agressief".

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak in deze zaak.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.