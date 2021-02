Rebellerende horeca opent uit protest massaal de terrassen voor gasten

Een actiegroep van 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland roept collega's op om dinsdag 2 maart massaal de terrassen open te gooien en gasten te ontvangen. De horecabazen zeggen dat de grens is bereikt en dat het kabinetsbesluit om de zaken nog langer dicht te houden niet langer houdbaar is. Veel Brabantse caféhouders en restauranteigenaren zeggen gehoor te geven aan de oproep.

Het initiatief komt van dezelfde groep die eerder aangaf op 17 januari 2021 de deuren te willen openen. Dat dreigement werd niet waargemaakt. "Dat kwam omdat destijds 'code zwart' dreigde te ontstaan in de zorg", zegt Bredanaar Johan de Vos als woordvoerder. "Maar heel veel horecamensen geven aan dat het niet langer meer kan op deze manier. Er moet iets gebeuren en alle collega's in Nederland zijn welkom om zich aan te sluiten."

'Veilig en verantwoord open' Volgens De Vos blaft de horeca nu niet alleen, maar wordt er volgende week ook echt gebeten. "Op 2 maart gaan de terrassen naar buiten", zo verzekert hij. "Want wij weten zeker dat we veilig en verantwoord onze zaken kunnen openen. Om te beginnen buiten met de terrassen. Uiteraard wel op anderhalve meter."

'Winkels open is horeca open'

"Bij ons kwamen mensen al op afspraak, zijn er al looproutes en is er triage vooraf. Er is dus geen enkele gegronde reden dat de winkels wel weer ruimte krijgen en de horeca niet. Winkels open is horeca open en hiermee nemen we zelf de eerste stap. We roepen onze collega's dan ook op om dinsdag ook de terrassen naar buiten te doen.”