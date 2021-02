Hulphond Tim gered dankzij crowdfunding: 7500 euro voor behandeling kanker binnen

Voor Nicole van der Kooij, en nog meer voor haar hulphond Tim, is het leven weer iets draaglijker geworden. Bij de 10-jarige trouwe viervoeter van de 33-jarige Bredase werd vorig jaar een levensbedreigende vorm van kanker geconstateerd. En dankzij de hulp van honderden donateurs heeft Nicole het geld voor Tims behandeling inmiddels bij elkaar. ‘Dit voelt als een droom.’

Afgelopen maandag vertelde Nicole, die juist allerminst op de voorgrond wil treden, haar verhaal aan Omroep Brabant. De Bredase leidt aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en haar labrador is niet zomaar een hulphond, maar haar soulmate en haar alles. “Hij is mijn hart”, aldus de 33-jarige Nicole.

De totale behandeling van 7500 euro kon ze echter niet ophoesten, maar dankzij de crowdfundingsactie is het hele bedrag toch opgehaald. “Dit voelt als een droom. Het is zo bizar”, reageert Nicole.

“Ik ben zo ongelooflijk dankbaar! Ik wilde alle donateurs persoonlijk bedanken omdat ik dat netjes en belangrijk vind. Zonder dollen: er kwam geen eind aan. Gisteren heb ik er misschien wel honderd verstuurd. Het is super bijzonder dat zo veel mensen de moeite nemen om mijn verhaal te lezen, geld te schenken of reageren met een persoonlijk bericht.”

“Dat is niet te bevatten. Normaal gesproken bezuinig ik op mezelf om voor hem te kunnen zorgen. Loop ik door het huis om na te denken wat ik via Marktplaats nog kan verkopen om Tim te helpen. Nu niet. Ik hoef nu even niet meer te wikken en wegen wat ik qua behandeling kan betalen.”

“1500 euro voor een pup, waarvoor ik op een wachtlijst sta, en dan nog eens 7000 euro voor de training. Dat moet ik, in tegenstelling tot mensen die blind zijn of een lichamelijke beperking hebben, allemaal zelf betalen. Dat terwijl honden zoals Tim ontzettend belangrijk zijn voor mensen zoals ik. Hij laat me voelen. Hij geeft me reden om door te zetten. Ja, hij is onbetaalbaar.”