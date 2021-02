Tilburg en Spoorpark gaan broeden op maatregelen om extreme drukte te voorkomen

Wachten op privacy instellingen... Het was woensdag extreem druk in het Spoorpark. Volgende Vorige vergroot 1/2 Politie stuurt honderden mensen weg uit Spoorpark in Tilburg vanwege enorme drukte

De gemeente Tilburg en de directie van het Spoorpark gaan in overleg om gepaste maatregelen te bedenken om grote drukte in het park in de toekomst te voorkomen. Dat zegt burgemeester Theo Weterings. Woensdagmiddag werd het Spoorpak vanwege het te grote aantal bezoekers ontruimd.

In het Spoorpark verzamelden zich woensdagmiddag honderden recreanten en zonaanbidders. Zo veel, dat er rond vier uur werd besloten om de bezoekers naar huis te sturen. “Het aanspreken van bezoekers door de vrijwilligers van het Spoorpark had niet meer het gewenste effect”, zegt Weterings in een reactie.

Het ging lange tijd goed

“Dat men kiest voor het Spoorpark is ook zeer begrijpelijk: een prachtig park in het hartje van de stad waar je op afstand kunt samenkomen. Dat ging vandaag lange tijd goed. Maar ook in het Spoorpark gelden de coronamaatregelen. En ook daar geldt dat we alleen samen, door samen het gewenste gedrag te vertonen, corona eronder kunnen gaan krijgen.”

'Fiets door bij drukte'

“De boa’s en politieagenten hebben mensen opgeroepen om ook bij het verlaten van het park de afstandsregels in acht te nemen. En om in alle rust het park te verlaten. Aan dit verzoek is door de bezoekers voldaan. Helaas is het de bezoekers bij het vertrekken niet op alle momenten gelukt om afstand te houden.”

Weterings besluit: “Ik doe wel een beroep op de bezoekers van het park: maak rechtsomkeer als je ziet dat het te druk is. Als de fietsen al hutjemutje staan: gooi je fiets er dan niet bij, maar fiets door.”

