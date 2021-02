Slachtoffer spoorloos na steekpartij in Helmond

(foto: Walter van Bussel/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

Bij een steekpartij aan de Nieuwstraat in Helmond is donderdagochtend een man gewond geraakt. Het slachtoffer is opvallend genoeg spoorloos.

Het gebeurde rond kwart voor negen. De politie roept het slachtoffer op om zich zo snel mogelijk te melden.

Agenten hebben een 50-jarige verdachte in de kraag gevat. Het gaat om de bewoner van het huis waar de steekpartij plaatsvond.

Volgens de politie is nog veel onduidelijk. "De recherche doet daarom uitgebreid onderzoek naar de oorzaak. Dat doen we door het horen van getuigen en onderzoek naar sporen en beelden."

