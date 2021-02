Wachten op privacy instellingen... Nandi van Beurden in 'Op zoek naar Maria'. (beelden: AVROTROS) Volgende Vorige vergroot 1/2 Tilburgse Nandi meteen favoriet in ‘Op zoek naar Maria’: ‘Ik stond perplex’

Nandi van Beurden uit Tilburg is sinds afgelopen zondag een van de favorieten in ‘Op zoek naar Maria’, de zoektocht naar de hoofdrolspeelster in ‘The Sound of Music’. Voor het oog van 1,4 miljoen tv-kijkers stal ze de show: “Ik scheet zeven kleuren. Dat je van zo’n showtrap af moet. Oh hemeltjelief, da’s niet goed voor je hart, hoor.”

Maar Nandi maakte indruk. Ze zong een lied uit de musical ‘Cabaret’. Het voelde voor haar, na een jaar stilzitten door corona, als een bevrijding: “Ik dacht, we zitten hier nou toch, dan ook vol gas! Als je dat lied niet met volle vaart doet, dan is het niks. Hier was geen greintje acteren bij, dit was oprecht plezier.”

Twee van de drie juryleden noemden haar de sterkste deelnemer van de avond. “Ik was perplex. Het is héél anders dan gewoon auditie doen. Dan krijg je zelden commentaar. Je doet je ding en loopt naar buiten. En het is ook zo raar dat er geen publiek is. Mensen zitten thuis en je hebt géén idee hoe het overkomt.”

Nandi kreeg de muziek in haar ouderlijk huis in Tilburg met de paplepel ingegoten. Haar moeder Simonne kreeg les van de beroemde zangleraar Edward Hoepelman en speelde Maria in ‘Jesus Christ Superstar’. Ze ging zelf in Tilburg naar de musicalopleiding van Fontys.

"Ik ga liever op m'n bek dan dat ik denk, verdorie, waarom heb ik die kans niet gepakt?"

Al toen ze moest afstuderen, kwam The Sound of Music op haar pad: ze werd gevraagd als vervangster voor Anouk Maas voor de hoofdrol. Zo heeft Nandi zes jaar geleden dus al een paar keer Maria gespeeld. Wat heeft ze met haar gemeen? “Ik denk dat ik me net als zij halsoverkop in een situatie stort. Ook al ben ik ergens Spaans benauwd voor, die live show is daar wel een voorbeeld van, ik ga het wel doen. Ik ga liever op m’n bek dan dat ik denk, verdorie, waarom heb ik die kans niet gepakt? Het klééft ergens aan je, als je dat niet doet.”

"Ik weet hoe het is als een kans je wordt ontnomen."

Nandi weet hoe het is om te moeten vechten voor haar dromen. Acht jaar geleden werd ze ernstig ziek, ze had leukemie. “Het klinkt heel dramatisch, maar het is nou eenmaal zo: je wordt je er dan heel bewust van dat iets ineens voorbij kan zijn. Niet iedereen komt ongeschonden uit zo’n traject, als je al zo blij mag zijn dat je het overleeft. Het heeft me getekend, maar ook gemotiveerd. Ik weet hoe het is als een kans je wordt ontnomen.”

Haar favoriete liedje uit ‘The Sound of Music’ is ‘I have confidence’, waarin Maria zichzelf vertrouwen inzingt. ‘Ik heb vertrouwen in vertrouwen’, is een van de regels die ze zingt en dat is voor Nandi een inspiratie: “Nu ook weer met corona: staan we wéér op stal. Als je iets een jaar niet mag doen, dan voel je je prioriteiten. Die reality-check kreeg ik acht jaar geleden en nu weer.”

"Dit is appels met peren vergelijken."

Van de tien deelnemers aan ‘Op zoek naar Maria’ zijn er nog negen over. Iedere week valt er in de live show één af. “Oh, hou op met me”, zegt Nandi over de zenuwslopende afvalrace. Ondanks de goede eerste reacties, heeft ze geen flauw idee hoe het gaat aflopen: “Het is niet in te schatten. Bij normale audities zingen we allemaal hetzelfde. Maar dit is appels met peren vergelijken. Iedereen laat iets anders van zichzelf zien, dat maakt het programma ook zo leuk. “

Toch deelt niet iedereen die mening. Het Commissariaat voor de Media vraagt zich af of ‘Op zoek naar Maria’ niet te veel reclame is voor een nieuwe musical en stelt een onderzoek in. Nandi maakt zich er ondertussen niet druk om: “Wij zijn daar helemaal niet mee bezig. Ik zit in een achtbaan met dansen en liedjes instuderen, workshops volgen, interviews geven. Dit gaat helemaal buiten ons om. Het moet ook wel, want er gebeurt zó veel.”

