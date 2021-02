Pakketbezorger Willie overladen met cadeaus: 'Wist niet wat mij overkwam'

Wachten op privacy instellingen... Pakketbezorger Willie met zijn cadeaupakket. (foto: Kim Hoens) Volgende Vorige vergroot 1/2 Pakketbezorger Willie overladen met cadeaus en bloemen: 'wist niet wat mij overkwam'

Meer dan tweehonderd inwoners van Acht hebben hun pakketbezorger Willie Verhofstad een onvergetelijk afscheid bezorgd. Hij gaat vrijdag met pensioen en in de zeven jaar dat hij in het kerkdorp rondreed, heeft hij de harten van de inwoners veroverd. Er is meer dan 1.100 euro ingezameld, nog los van alle cadeaus en bloemen.

"Het is onbeschrijfelijk, ik wist niet wat mij overkwam", vertelt de PostNL-bezorger. Op de Rijnstraat werd Willie verrast door enkele inwoners van Acht met een groot cadeaupakket. De bezorger was er naartoe gelokt met een smoesje tijdens zijn dagelijkse ronde voor het postbedrijf.

Hij had wel een vermoeden dat de inwoners van Acht iets van plan waren. "Maar dit is niet normaal, het is echt geweldig. En dat alleen maar omdat ik een goede band heb opgebouwd en mijn werk zo goed mogelijk heb gedaan."

"Het is oprecht een man uit duizenden. Een gewone bezorger komt één keer langs en brengt je pakje vervolgens naar een pakketpunt. Willie reed aan het eind van de dag altijd nog een extra rondje om 'gemiste' pakketjes toch te bezorgen", vertelt Kim Hoens.

Samen met Vera Lardinois plaatste ze op de Facebookpagina van het kerkdorp een berichtje dat hun geliefde bezorger met pensioen zou gaan. Daar werd massaal op gereageerd. "Iedereen die iets kwam afgeven voor Willie, deed dat met een persoonlijk verhaal. Dat zegt wel iets."

Iedereen kent Willie en de bezorger kent de bewoners van zijn route ook heel goed. "Als een pakketje niet bezorgd kon worden, dan wist hij vaak wel waar de familie in Acht woonde en bezorgde hij het pakketje daar", vertelt Hoens. Ook zij miste haar bezorgmoment wel eens, maar dan kwam Willie toch nog langs.

Dat stukje extra service werd gewaardeerd, blijkt niet alleen uit de 1.140 euro die is ingezameld, maar ook omdat Willie tijdens zijn ronde al vele kaarten en cadeaus kreeg. "Alle slechte verhalen die je hoort over bezorgers, Willie is daarvan precies het tegenovergestelde", zegt de buurtbewoonster.

Verhofstad zelf is overdonderd door alle cadeaus en complimenten. "Ik ga nog heel lang nagenieten van vandaag, het is onbeschrijfelijk", vertelt de pakketbezorger met een enorme lach op zijn gezicht.

Willie begon in 1976 bij PTT post en werkte maar liefst 45 jaar voor wat uiteindelijk PostNL werd. "Maar ik ga niet in een zwart gat vallen, het is nu tijd om het wat rustiger aan te doen, maar ik ga wel weer dingen ondernemen."

