Kasteelheer op zoek naar goedbetaalde expats: 'Ik wil het kasteel graag doorgeven'

Midden in het centrum van Gemert ligt een groot kasteel. Het oudste deel stamt uit het einde van de 14de eeuw. Het prachtige monument staat al 10 jaar leeg. Een Gemertse projectontwikkelaar heeft grote plannen met het kasteel. Maar dit wordt door sommige inwoners met argusogen gevolgd.

De eerste rechtszaak is achter de rug. Winnaar: projectontwikkelaar Bas van de Laar. Hij kan na jaren voorbereiding nu eindelijk beginnen met de verbouw van het kasteel in Gemert. Inwoners maakten bezwaar tegen de restauratie en verbouw van het kasteel. Maar kregen ongelijk van de rechter.

Luxe appartementen, een hotel, een restaurant, woningen op drie locaties rondom het kasteel, een ondergrondse parkeergarage, een museum, een wellness en spa. Het wensenlijstje van Van de Laar is lang.

Met de luxe appartementen, waarvan de helft nu is verkocht, mikt hij ook graag op expats. “Dit kasteel krijgt dus uiteindelijk 9 kasteelheren of vrouwen”, zegt hij. Dat zou dus zomaar iemand uit China of India kunnen zijn. “Maar er komen ook Gemertenaren te wonen, onder wie ikzelf.” Kosten van de duurste appartementen: 2,7 miljoen.

"Ik voel me heel verantwoordelijk."

Van de Laar wil van het leegstaande kasteel ‘gewoon iets moois’ maken. Hij komt ook uit Gemert en wil geen boze blikken in de supermarkt en bekendstaan als de man die het kasteel kapot maakte. “Ik zie mezelf als pandbewaarder. Het oudste deel is van 1391, ik ben van 1979. Ik voel me heel verantwoordelijk. Ik wil het kasteel ook weer doorgeven.”

Iedere Gemertenaar voelt zich wel een beetje eigenaar van het kasteel. Vroeger werd er veel op de grachten geschaatst en de paters schaatsten gewoon mee in habijt. Warme herinneringen voor de mensen uit Gemert dus. Vandaar de argusogen en de verwachting dat Van de Laar nog meer zaken voor de rechter tegemoet gaat.

Jacques van Lankveld van een actiegroep die het cultuurerfgoed in Gemert wil bewaren en Harry Slits van de heemkundekring zijn helemaal voor een herontwikkeling van het kasteel. Maar dan moet in hun ogen de groene omgeving ook behouden blijven. “Dit kasteel is een historische buitenplaats”, zegt Slits. Het park, de weilanden, de ommuurde oude moestuin van de paters, daar mag in zijn ogen niet aan gemorreld worden.

Van de Laar wil juist woningen bouwen in de omgeving, waaronder in de monumentale ommuurde tuin. Vloeken in de kerk voor Van Lankveld en Slits. “In de jaren 70 wilde de wethouder ook al woningen bouwen bij het kasteel. Daar is toen vanaf gezien na honderden bezwaren en een gang naar de Raad van State. Deze discussie is dus al 40 jaar geleden gevoerd”, zegt Van Lankveld.

“Kijk eens naar het kasteel van Helmond. Daar is geen rekening gehouden met de omgeving. Nu ligt er een fabriek achter het kasteel en een grote weg voor de deur. Zo moet het dus niet. Zover mag het in Gemert niet komen.”

Van de Laar denkt juist dat de omgeving erop vooruit zal gaan. “De ommuurde tuin van de paters wordt weer toegankelijk. En we maken een nieuwe moestuin bij de woningen, daar gaat het restaurant gebruik van maken.” Bovendien heeft hij de woningbouw nodig om het hele kasteelplan rendabel te maken.

"De moeilijkste dingen komen nog"

Het hele project in en rondom het kasteel moet nog veel fasen doorlopen. Bij elke fase kunnen bewoners zienswijzen indienen of beroep aantekenen. Slits en Van Lankveld verwachten veel protest bij het bouwen van de woningen. “De moeilijkste dingen komen dus nog”, voorspelt Slits. Ook de ondergrondse parkeergarage die gegraven wordt vlakbij het kasteel baart zorgen.

Daarom is Van de Laar blij dat hij na de gunstige uitspraak van de rechter in ieder geval met het kasteel zelf aan de gang kan. “Het traject loopt al zo lang en mensen hebben nog niets fysieks kunnen zien. Ik hoop dat mensen dan minder met argusogen kijken.” Van de Laar wil in april beginnen met de verbouw. Media 2022 kunnen de bewoners het kasteel betrekken.

