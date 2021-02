Nieuwe dreun voor PSV: Eindhovenaren na late goal uitgeschakeld in de Europa League

vergroot

PSV is door een late tegengoal uitgeschakeld in de Europa League. De Eindhovenaren stonden bij rust nog met 2-0 voor, wat genoeg was voor het bereiken van de volgende ronde. Maar een late goal van Olympiakos dompelde heel Eindhoven in rouw. Welke zaken vielen op?

1. Defensie houdt niet stand

Lang leek het erop dat PSV de nul zou gaan houden in dit belangrijke duel. Waar vorige week de doelpunten kinderlijk eenvoudig werden weggeven, was de verbetering wel zichtbaar. Toch was het achterin niet altijd even zeker. Het piepte en het kraakte zo af en toe, met kansen van onder meer huurling Bruma en een bal op de lat en paal.

Het was al langer een item dat PSV niet op de nul kon spelen en dat werd donderdagavond maar weer eens duidelijk. De druk van Olympiakos bleek uiteindelijk toch te groot.

En ondanks dat PSV redelijk voor de dag kwam en wellicht recht had op meer, betaalt de ploeg van Schmidt wel de prijs voor het belabberde optreden in Athene van vorige week. De persoonlijke fouten komen PSV alsnog zeer duur te staan.

2. Ruimte

De wedstrijd verliep volgens plan voor PSV, dat met een 2-0 voorsprong ging rusten. Na rust werden de intenties van Olympiakos al snel duidelijk: aanvallen. En dat bood kansen voor PSV op de counter.

En die kansen kwamen ook. Er lag in die tweede helft ontzettend veel ruimte op de helft van Olympiakos. Ruimte waar PSV niet goed mee om is gegaan. De laatste pass was vaak niet goed en PSV leek tijdens die tegenaanvallen wat gehaast aan de bal. Met de snelheid van Malen en het inzicht en de rust van onder meer Götze had PSV moeten toeslaan op de counter.

3. De vechtlust

Schmidt zei het al voorafgaand op de persconferentie: PSV zou voor elke meter strijden. En dat deden de Eindhovenaren ook daadwerkelijk op het veld. Vanaf minuut 1 was er een getergd en gemotiveerd PSV te zien. De vechtlust was van de strakke, gespannen gezichten af te lezen. Met op het middenveld Boscagli en Rosario in de hoofdrol. Het duo hielp de ploeg vooruit in het jagen en het hoge druk zetten.

Maar uiteindelijk gaat het ook om doelpunten maken. En daar slaagde PSV maar tweemaal in. Kansen waren er zeker voor de Eindhovenaren, maar uiteindelijk kwam de ploeg van Schmidt net te kort.

4. Eran Zahavi

Een tijd lang leek Eran Zahavi het goudhaantje te worden bij PSV. De spits was vorige week al goed voor twee goals en flikte dat kunstje opnieuw in Eindhoven. Die tegengoal gooide zoals bekend roet in het eten.

Op dit moment overheerst logischerwijs de teleurstelling, maar de vorm waarin Zahavi na de winterstop verkeert is in ieder geval hoopvol. Met 9 doelpunten in 13 wedstrijden is Zahavi na de winterstop op dreef. Ook met oog op de belangrijke wedstrijd met Ajax van komende zondag, waar PSV voor de laatste kans voor de titel vecht.

Deel één van 'de week van de waarheid' is op een drama uitgelopen. Aan Schmidt nu de taak om zijn ploeg snel mentaal weer op te lappen voor deel twee: het duel met koploper Ajax. En dat zal een hels karwei gaan worden. Op zo'n manier uitgeschakeld worden, zal mentaal gezien voor een enorme knauw zorgen bij de PSV'ers.

