Roger Schmidt niet boos na uitschakeling van PSV: ‘Spelers hebben alles gegeven’

De teleurstelling was zeer groot bij PSV na de enorme domper in de slotfase tegen Olympiakos. Een 2-1 zege bleek uiteindelijk niet genoeg om door te gaan. Trainer Roger Schmidt kon ondanks de pijnlijke avond en de uitschakeling, niet boos zijn op zijn spelers.

“Als we niet goed hadden gespeeld kan ik boos zijn na een nederlaag”, vertelde Schmidt na afloop op de persconferentie. “Maar we hebben bijna alles goed gedaan. We waren goed aan de bal, gaven niet veel kansen weg, maar het enige wat we fout deden was de late tegengoal. Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Maar de spelers hebben alles gedaan wat ze konden en dan kan ik niet boos zijn.”

Aan het einde van de slopende pot leek het erop alsof een aantal speler van PSV helemaal ‘op’ waren. Toch besloot Schmidt om pas in de absolute slotfase te wisselen. “Dat deed ik omdat de spelers het nog heel goed deden. Ze hadden gevoel voor de ruimtes en verdedigden nog goed. Nog kort voor de tegengoal, schoten wij op de paal. Dat was nog niet het moment om te wisselen.”

PSV wist zelf in het tweeluik met de Grieken viermaal te scoren. “Normaal zou dat genoeg moeten zijn om door te gaan”, weet ook PSV’er Ryan Thomas. “Maar we betalen nu de prijs voor de fouten die we tijdens de eerste wedstrijd hebben gemaakt."

Thomas was pissed off na afloop. De middenvelder gaf aan dat het feit dat PSV goed spel op de mat legde, de uitschakeling voor nu alleen maar pijnlijker maakt. "Dit is een slechte manier om eruit te vliegen. Je wint, en toch lig je er uit. Maar het is nu belangrijk dat we toch, ondanks de teleurstelling, hier de positieve dingen uitpakken."

Ondanks die teleurstelling zal bij PSV de focus gauw weer moeten op de Eredivisie, waar de topper met Ajax zondag wacht. Het is de laatste kans voor Schmidt en PSV om nog iets van het seizoen te maken, want bij een verliespartij is PSV eind februari al niet meer in de race om een prijs.

“We moeten er voor zorgen dat we weer klaar zijn voor zondag”, zegt Thomas daarover. “Dat is niet makkelijk, zeker na zo’n teleurstelling.” Daar is Schmidt het mee eens. “Het wordt een uitdaging om zo fris als mogelijk te zijn tegen Ajax. We moeten heel professioneel zijn en natuurlijk moeten we winnen.”

