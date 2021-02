1000 kilo illegaal zwaar vuurwerk gevonden in garagebox in Roosendaal

Een grote partij zwaar illegaal vuurwerk in Roosendaal (foto: Facebook politie Roosendaal). vergroot

In een garagebox in de wijk Kroeven in Roosendaal heeft de politie donderdag meer dan duizend kilo illegaal zwaar vuurwerk ontdekt.

"Het vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf meegenomen en het wordt verder onderzocht", laat een politiewoordvoerder weten.

Levensgevaarlijk

"Als er in deze garagebox brand zou zijn uitgebroken of iets anders was misgegaan, dan waren de gevolgen niet te overzien geweest. Opslag van zwaar illegaal vuurwerk is levensgevaarlijk ", aldus de politie.

De politie kwam deze partij vuurwerk op het spoor dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. Er is donderdag niemand aangehouden. "Het onderzoek loopt."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.