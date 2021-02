Vrouw rent weg met tas vol wiet, terwijl agenten 1000 kilo illegaal vuurwerk ontdekken

Een grote partij zwaar illegaal vuurwerk in Roosendaal (foto: Facebook politie Roosendaal). vergroot

In een garagebox aan de Anna Bijnslaan in Roosendaal heeft de politie donderdag meer dan duizend kilo illegaal zwaar vuurwerk ontdekt. Ook werd er ruim 1,5 kilo hennep gevonden. Een 20-jarige vrouw uit Roosendaal is aangehouden.

Toen agenten bij de garagebox bezig waren zagen ze een vrouw uit een van de huizen in de buurt komen rennen met een tas in haar handen. Ze stapte in een auto en reed weg. De vrouw is uiteindelijk bij de Lindenburg aan de kant gezet.

In de tas bleek 1,5 kilo henneptoppen te zitten. De vrouw werd daarom aangehouden en de hennep in beslag genomen. Na verhoor is de vrouw weer naar huis gestuurd.

Meld Misdaad Anoniem

De politie kwam de partij vuurwerk op het spoor dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem.

"Het vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf meegenomen en het wordt verder onderzocht", laat een politiewoordvoerder weten. De hennep zal worden vernietigd.

Levensgevaarlijk

"Als er in deze garagebox brand zou zijn uitgebroken of iets anders was misgegaan, dan waren de gevolgen niet te overzien geweest. Opslag van zwaar illegaal vuurwerk is levensgevaarlijk ", aldus de politie.

